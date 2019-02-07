Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP, genel seçimlerde Meclis’e taşıdığı PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yerel seçimlerde de ittifaka gitti. Her fırsatta ittifak yok diyen ancak birçok ilde aday göstermeden birbirlerini destekleyen bu ittifakla, İYİ Parti ile Saadet Partisi de çıkar iş birliğine girdi. CHP kurmaylarının kamuoyundan gizlediği ittifak Türkiye genelindeki adaylık oyunlarıyla ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin kalesi olarak değerlendirilen yerlerde dahi ‘terör sevici’ adaylar tercih etmesi arka kapılarda neleri konuşulduğunu apaçık gösteriyor. Art arda gerçekleşen operasyonlarla nefes alamayan PKK-HDP çıkış bulmak için 31 Mart yerel seçimlerine gözüne dikti... PKK-HDP güç birliği yaparak AK Parti’ye karşı mevzi kazanma siyaseti peşinde... Kandil, burada ise aracı olarak CHP’yi kullanıyor. Önceki gün Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi terörist Sebat Andok’un, bütün HDP’lileri ittifaka destek ve oy vermeye çağırması oynayan oyunları ayyuka çıkardı. Cumhurbaşkanın “Kıyamet alameti” dediği birlikteliğe vatandaşlardan tepki gelse de ‘halkın partisi’ oralı değil... Öyleki CHP ile HDP arasındaki seçim işbirliği, TBMM çalışmalarında da kendini göstermeye başladı. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in hükûmetin Suriye politikasına yönelik eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş’un HDP’ye yönelik sözlerine ise CHP’li Engin Altay tepki gösterdi. Meclis tutanaklarına da yansıyan görüşmeler sırasında Altay “HDP’ye, 6 milyon oy almış partiye ‘Terör örgütü’ diyeceksin. Bu hiçbir mantıkla, hiçbir akılla izah edilemez. HDP legal bir parti” dedi. Altay’ın bu sözleri AK Parti milletvekillerinden büyük tepki aldı. AK Partili Muş şunları söyledi: PKK terör örgütünün elebaşı ‘CHP-HDP iş birliği yapsın’ dedi mi? Dedi. ‘Ortak hareket etsin’ dedi mi? Dedi. Gereği yapılıyor şu an. Sayın Altay biraz soluna dönse, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyenlere iki kelam ederdi... AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise “HDP’nin avukatı mısın sen?” diyerek CHP’li Altay’a karşılık verdi. Altay ise bu tepkilere “HDP sözcüsü olmak, PKK sözcüsü olmaktan iyidir” diye cevap verdi.

MHP: VİCDANLAR SIZLIYOR

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de “ İmralı canisine ‘sayın’ diyenleri ve Türkiye’de bir Kürdistan hayali kuranları kalkıp tek bir kelimeyle eleştirmezken, Atatürk’ün partisi olarak bunlara karşı tek bir söz söylemezken sadece ve sadece, sanki seçim propagandası yapılıyormuş gibi, sağ tarafına dönüp de eleştiriler yapılması halkımızın da bizlerin de vicdanını sızlatmaktadır” değerlendirmesi yaptı.