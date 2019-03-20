Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Al Sarraj,