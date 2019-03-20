Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.