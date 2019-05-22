Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Bu mübarek günlerde duamız Yemenli, Filistinli, Arakanlı, Afkanistalı kardeşlerimizleridir.

- Bu mübarek günlerde duamız Yemenli, Filistinli, Arakanlı, Afkanistalı kardeşlerimizleridir.

- Son 17 yıldır eğitim öğretimi en öncelikli gündem maddemiz yaptık. Bütçede aslan payını daima eğitime verdik.

- Eğitim alanında tarihi nitelikte birçok adım attık. Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısını 30'lu rakamlara çektik. 632 bine yakın yeni öğretmen ataması yaptık. 302 binin üzerinde derslik açtık.

- Meseleye objektif kriterlere yaklaşan herkes ülkemizin eğitimde kat ettiği mesafeyi kabul ediyor.

- Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyor, muhasebemizi yapıyor, tespit ettiğimiz sıkıntıları gidermeye çalışıyoruz. Bunun adı, birilerinin iddia ettiği gibi eğitimi yap-boz tahtasına dönüştürmek değildir, reform iradesini kararlılıkla sürdürmektir.

- Eğitimde eksiklerimiz elbette var. Eğitim sürekli yenilik, yenilenme gerektirir. Hiçbir ülke her şeyi bitirdim diyemez. Çünkü dinamik bir yapı var. Hükümet olarak sürekli kendimizi tartıyoruz. Bunun adı birilerinin dediği gibi eğitimi yap boz tahtasına çevirmek değildir. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası eleştirilecek yenilecek bir tavır değil, alkışlanacak bir tavırdır.

- Artık daha büyük hamleler yapmak için elverişli bir zemine sahibiz. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığımızca açıklanan reformun kıymetli bir adım olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem boyunca uzmanlar paketi tespit ve fikilerini dile getireceklerdir. Varsa paketin eksiklikleri giderilecek, daha da iyileştirilmesi mümkün olacaktır.

- Samimi bir uyarıda bulunmak istiyorum. Meseleyi ideolojik seviyeye çekmek yapıcı olmak yerine yıkıcı olmak kimseye bir yarar sağlamaz. Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

- Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür. Bunlar da her projeye saldırmayı bir marifet zannediyor.

- Biz size inanıyoruz. Evlatlarımız için ne iyiyse ne doğru ise hangi program faydalı ise onu hayata geçirmenin gayreti içinde olacağız. Biz ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensuplarıyız.

- Bizler bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum diyen bir medeniyetin mirasçısıyız.

- Eğitim gibi 82 milyonu ilgilendiren bir konuda meseleyi ideolojik zemine çekmek, yapıcı davranmak yerine yıkıcı olmak kimseye yarar sağlamaz.

- Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz.

- Yalan yanlış bilgilerle milletimizin aklını bulandırmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Ülkemizde ileriye doğru atılan her adımı baltalamaya çalışan ideolojik saplantılarının esiri bir yıkım ekibi bulunuyor.

- Eğitimi siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürmek, açık söylüyorum en büyük zararı eğitimcilerimize ve evlatlarımıza verecektir.

- Eğitimin reformunun sayısı az ama sesi çok çıkan çevrelerce sabote edilmesine, farklı yönlere çekilmesine izin vermeceğiz.

- (Liselerde yeni eğitim modeli) Bu paket öğrencilerimizin kişisel kabiliyetlerinin geliştirilmesinden, öğretmenlerimizin verimli ders işlemesine kadar pek çok önemli değişikliği içeriyor.

- Sizler gerçekten kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Öğretmenlik maddi karşılığından ziyade manevi hazzı dolayısıyla yapılan bir meslektir. Hepimizin hayatında unutulmaz izler bırakmış bir öğretmen muhakkak vardır.

- Şiddetin özendirildiği diziler, filmler, sanal oyunlar gençlerimizin zihin kodlarını tahrip ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimize yönelik şiddeti asla tasvip etmediğimi altını çizerek ifade etmek istiyorum.

- 3 kişinin elini öpeceksin; annenin, babanın bir de hocanın. Cennet annelerinin ayakları altındadır. Ben annemin ayaklarını öperdim. Mekanı cennet olsun.