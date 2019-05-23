Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında "Milliyetçi Hareket Partisi, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır.

CHP sözcülerinin gerekçeli karara yönelik kaba ve saygısız ifadeleri ise bir defa millet iradesine ve hukukun temel ilkelerine tahammülsüzlüktür" ifadesini kullandı.

S-400 YORUMU: TÜRKİYE'NİN BOYUN EĞMESİ AMAÇLANMIŞTIR

S-400 konusuna değinen Bahçeli, "Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi.