Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Vakfı üyeleriyle bir araya geldi. İstanbul’un, Türkiye’nin ebrusu olduğunu ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi birbirleriyle etle kemik gibidir. İnsanları tefrikaya düşürmek ve ayrıştırmak, yerli ve milli bir proje değil. 100 yıl önce başlamış bir projedir. Amaç, Türkiye’nin bölgedeki gücünün zayıflatmasıdır. PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ terör örgütü aynı kaynaktan beslenmekte ve aynı yerden emir almaktadır. PKK terör örgütünün Kürtler diye bir sorunu asla yoktur. Kürtlerin de Türklerin de tek sorunu PKK bölücü terör örgütüdür. AK Parti ile yol çıktığımızda bir şeye karar verdik. İnkâr politikalarına son verdik. Etnik kimliğimiz, bizim seçtiğimiz bir şey değil. Kürt, Türk, Gürcü, Laz mı doğacağız, buna biz karar vermiyoruz. Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. O hâlde etnik kimliğimiz neden bir olumsuzluk olsun. Buradan açık söylüyorum; Etnik kimliğinizle gurur duyun. Çünkü, o sizin gururunuzdur, doğuştan gelen hakkınızdır. Bunun üzerinden sizi yargılamaya kalkanlar, tarih boyunca büyük acılar yaşattılar. O acıları yaşatanların bugün, ‘Sizi kucaklıyorum’ diye etrafınızdan dolaşması tam bir ikiyüzlülüktür. CHP zihniyeti denilince aklınıza neler geliyor? Babalarınız, dedeleriniz anlattıklarını bir hatırlayın. Dersim’i hatırlayın! ‘İnkâr politikalarını ayaklarımızın altına alıyoruz’ dedik. Neyi inkâr ediyorsun kardeşim. Ana dilimiz, göz rengimiz, ten rengimiz farklı olabilir. Ama farklı olmayan bir şey var. Gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynı. Acılarımız hep aynıdır. Dolayısıyla sevinçlerimiz de aynı olmak zorundadır.