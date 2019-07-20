Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan, S-400 füze savunma sistemi ve F-35 uçaklarını ele aldı. Görüşmede ayrıca Suriye, İdlib, Münbiç ve güvenli bölge masaya yatırıldı.