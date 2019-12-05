Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci yargı paketinde altı suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat vermesinin ardından partisinin Eylül 2018 tarihinde TBMM’ye sunduğunu ceza indirimi kanun teklifini geri çektiğini bildirdi. “MHP, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararına elbette saygı duymaktadır” diyen Bahçeli, ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmelerin 2 Aralık tarihinde yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu’nda da ele alındığını ve parti görüşü olarak somutlaştığının anlaşıldığını belirtti. Bazı çevrelerin MHP’yi gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla ilişkilendirmesini ve töhmet altına bırakmasının adil ve hakkaniyetli bir tutum olmayacağını kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. MHP’nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı, kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim.”

AK Parti’nin ikinci yargı paketini TBMM’den geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Kaldı ki MHP’nin TBMM’ye sunduğu teklifini, 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Millet partimize yeterli milletvekili sayısını verdiği gün verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır. MHP ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir. Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.