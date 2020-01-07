Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bahçeli, bu kapsamda ilk olarak bu hafta sonu Ankara’da partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekilleri ve il başkanlarıyla kampa girecek. Cuma günü Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak olan kamp, Pazar gününe kadar devam edecek. Suriye ve Libya gibi konular başta olmak üzere Kanal İstanbul, terörle mücadele ile Cumhur İttifakı’nın 2020 yılında izleyeceği politika gibi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak olan Bahçeli ayrıca, parti çalışmalarını da değerlendirecek. Bahçeli, üç günlük değerlendirme toplantılarının ardından partinin 2020 yol haritasına da şekil verecek.

Yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim 2019’dan bu zamana kadar hastalığı nedeniyle grup toplantısı yapamayan Bahçeli 14 Ocak’ta TBMM’de grup toplantılarına başlayacak.

Öte yandan, MHP 9 Şubat’ta 51’nci yılını kutlayacak. Parti içerisinde 51’inci yıla özel yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmalar da başladı. Yapılacak çalışmalarla ilgili bir takvim çıkarılacak ve Bahçeli’nin onayına sunulacak.