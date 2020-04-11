Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmelerin, Hazar geçişli orta koridorun güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek “Bu ulaştırma koridorunda temassız dış ticaret ve çok modlu taşımacılık sistemlerinin geliştirilmesini teminen somut adımlar atmak için iş birliğimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyinin (Türk Konseyi) “Covid-19 Salgınıyla Mücadelede İş Birliği ve Dayanışma” konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldı.

Tüm insanlığın şu an görünmez bir düşmana karşı zor bir savaş yürüttüğünü belirten Erdoğan, Türk Konseyinin bu olağanüstü zirvesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede ülkeler arasındaki dayanışmayı perçinleyeceğini ifade etti.

GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Türk dünyası olarak Allah’ın izniyle bu sıkıntılı süreçten güçlenerek çıkacaklarına tüm kalbiyle inandığını dile getiren Erdoğan, “Sağlık bakanlarımızın da ihtiyaç halinde video konferanslar gerçekleştirerek görüş alışverişi, bilgi, veri ve tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini düşünüyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının etkisiyle aynı zamanda küresel çapta bir sosyo ekonomik krizle de karşı karşıya olunduğunu belirterek “Aldığımız tedbirler aramızdaki ticareti olumsuz etkileyebiliyor. Bu sebeple ulaştırma, gümrük, sınır geçişleri gibi alanlarda halk sağlığını gözetmek suretiyle olabilecek en pratik çözümleri, en kısa zamanda hayata geçirmeliyiz” diye konuştu.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demir yolu taşımacılığını Orta Asya’ya kadar uzatabileceklerini söyleyen Erdoğan, “Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinden mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELİYİZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Allah’ın izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu sebeple mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlık alanındaki iş birliğinden ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, iş birliği alanlarını tespit ederek gerekli adımları süratle atmalıyız. Bu minvalde salgınla ilgili sorunlara çözüm üretmek, bilgi, tecrübe paylaşımında bulunmak, ayrıca salgın sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eş güdüm iş birliği mekanizmasının ihdasını öneriyorum. Bu şekilde bir hareket tarzı benimsenmesi konseyimizin uluslararası görünürlüğünü pekiştirecek, bölgesel ve hatta küresel çapta ağırlığını artıracaktır.

JOHNSON'A 'GEÇMİŞ OLSUN' MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarafından tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İngiltere’nin Başbakanı Boris Johnson’a mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda özetle şu ifadeleri kullandı: “Bu salgın hastalıkla mücadelenizde zatıalilerinize bir kez daha acil şifalar diliyorum. Küresel olarak yaşamakta olduğumuz bu zorlu dönemi geride bıraktıktan sonra göreve geldiğiniz günden bu yana sürdürmekte olduğumuz samimi ve yoğun iletişimi taçlandırmak ve ikili iş birliğimizi Brexit sonrası dönemde daha da ileri taşıyacak adımları kararlaştırmak amacıyla ata toprağınız olan ülkemizde sizi ağırlamak istediğimizi vurgulamak istiyorum.”