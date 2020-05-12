Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, şunları söyledi: “Malum ve mahsurlu odaklar, İP’in ‘memleket masası kuralım’ teklifine önüne arkasına bakmadan bodoslama atlamışlardır. Halbuki kırık dökük üç ayaklı bir masa zaten kurulmuştur. HDP/PKK’nın İP ile ilgili ifşa ve itirafları, İP’in HDP’ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. ‘Memleket masası’ diyorlar, ne var ki memlekete ve millete zehir diyeti dayatıyorlar. Buna itibar edecek aklı başında ve kalbi vatan için çarpan hiç kimse bulunmamaktadır. Baksınlar işlerine, otursunlar lekeli ortaklarıyla. Yürekleri yetiyorsa geçmişte arka kapılarda yaptıkları pazarlıkları açıklasınlar. PKK’nın masaya nasıl çekildiğini, hangi telkinlerle zillete düştüklerini, buna nasıl ikna edildiklerini söylesinler. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir.”