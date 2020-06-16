Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel'le videokonferans yöntemiyle Libya'yı konuştu. Görüşmede, Doğu Akdeniz ile Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlar ve pandemi ele alındı.