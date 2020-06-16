Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başkanı Merkel'le videokonferans yöntemiyle Libya'yı konuştu. Görüşmede, Doğu Akdeniz ile Libya başta olmak üzere bölgesel sorunlar ve pandemi ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi
16.06.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : erdoğan,merkel,
711475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/711475.aspx
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