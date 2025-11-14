İBB’yi saran yapı, rüşvet trafiğini ‘kreş, okul yapma’ kılıfıyla yürüttü. İş adamlarından alınan milyonlar, aracılar üzerinden örgüte aktarıldı. Kreşi kendi inşa etmek isteyenlerin bu talebi kabul görmedi. Onlardan da para istendi. Kreş bağışı diye 50 milyon veren müteahhitler bile oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” hakkında hazırlanan iddianame, Ekrem İmamoğlu ve adamlarının ünlü müteahhitlere kreş yaptırma bahanesiyle nasıl baskı yaptığını ortaya koydu. İmamoğlu’nun “çılgın projem” dediği kreşler, rüşvete alet edilmiş.

Dosyaya yansıyan bilgilere göre;

▪️ Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın’ın kardeşi Serkan Aydın, milletvekili Aykut Erdoğdu aracılığıyla İmamoğlu’nun para kasası Ertan Yıldız’a 1 milyon 250 bin lira kreş parası ödediğini söyledi.

▪️ Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdulkerim Fırat’tan silüet onayı karşılığı para istendi. Fırat kabul etmedi. Bunun üzerine ‘kreş yap’ denildi. Fırat bunun için arsa talep edince iş yokuşa sürüldü. İmamoğlu’nun tahlisatçısı Adem Soytekin fatura kesti. Ardından tekrar para talep edildi. Bu sefer kültür merkezi bahanesi öne sürüldü. İş adamından 30 milyon lira alındı.

▪️ Ulaşım İç ve Dış Ticaret sahibi Remzi Baka, Adem Soytekin üzerinden 5,9 milyon lira kreş bahanesiyle rüşvet verdi. Baka, farklı zamanlarda yurt dışına kaçan İBB hukuk müşaviri İbrahim Bülbüllü aracılığıyla toplamda 380 milyon lira ödediğini söyledi.

▪️ Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’dan kreş yapımı için 1 milyon dolarlık inşaat işi ve 500 bin dolar nakit istendi.

▪️ İş adamı Mustafa Duhan Demir’den, tadilat başvurusunun kabul edilmesi karşılığında kreş parası talep edildi. Demir, kreşi kendisinin yapabileceğini söyledi. Ekram İmamoğlu’nun adamları “süre uzar” diyerek teklifi kabul etmedi. Demir, Adem Soytekin’in firmalarına 12 milyon 500 bin lira ödeme yaptı.

▪️ Demir Country projesinin ruhsatı için fi rma Hamit Demir’den 8 daire alındı. Demir’den kreş yaptırması istendi.

▪️ Vaniköy’de Adnan Oktar’dan aldığı villaya tadilat yapmak isteyen Rus iş adamından 800 bin dolar kreş adı altında rüşvet talep edildi. İş adamı çok bulunca İmamoğlu, 600 bine düşürdü. Rüşvet parası taksitle ödendi.

▪️ İş adamı M. Faruk Baştürk’ten kreş yapımı bahanesiyle 13 milyon lira alındı.

▪️ Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik’ten Tarabya’da bulunan İtalyan Sefarathanesi’nin yenilenmesi bahanesi ile 3 milyon dolar talep edildi. Çelik kabul etmedi.

▪️ Ekrem İmamoğlu, Keleşoğlu İnşaat’ın sahibi Dursun Keleş’e “Kreş yapmıyorlarsa ben de o projeyi (Deniz İstanbul) yaptırmayacağım” dedi. Keleş’in dairelerine el konuldu, 4 milyon 440 bin lirası alındı.

▪️ İBB’den hafriyat döküm işi alan Beyazlar İnşaat’tan 40-50 milyonluk kreş parası istendi. Belediyeden taşeron şirketlere 100 milyon lira para aktarıldı. Şirket parayı Fatih Keleş’e yönlendirdi.

▪️ Makyol firmasından İBB’ye kreş bağışı adı altında 4 milyon 720 bin TL ödeme alındı.

▪️ Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Murat Çalık, Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Nahit Kiler’den kreş yaptırmasını istedi. Kiler ‘Biz yaparız’ dedi. Bizim fi rmamız var denilerek rüşvet alındı.

SEVDA KILIÇ

