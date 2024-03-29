AK Parti'den seçim öncesi manipülasyon uyarısı: Kulağınız bizde olsun

Seçim gündemine ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, seçim sonuçlarının çok hızlı girileceğini söyleyip "Kulağınız bizde olsun. Bizim dışarıya koyacağımız ekranlarla tabloları izlemeye devam edelim. Birtakım manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimde 61 milyon 441 bin 881 seçmenin oy kullanacağını söyleyen Yavuz, bu seçimde sonuçların en hızlı şekilde duyurulacağını söyledi.

Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti;

Yerel seçimlerde pusula sayısı fazla. Büyükşehirleri konuşacak olursak, 3 temel pusula var. Bir de muhtarlık pusulası diyeceksek 4 pusula demektir bu. 3 pusula biri büyükşehir beyaz renkte belirlenen pusula, birisi ilçe belediye başkanlığı için olan pusula, birisi de belediye meclis üyeliği için olan pusula, Mavi olan belediye başkanlığı, sarı olan belediye meclis üyesi olan pusula. Tek zarf olacak. Açık mavi bir zarf. 3 pusula, muhtarlık pusulası hariç, tek zarf mühürle birlikte kendisine verilecek ve herkes oy kullandıktan sonra oyunu sandığa atacak.

'KİMLİK ŞART'

Tek zarf ilkesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine kimlik ile oy kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Yine herkes ancak kendi sandığında oy kullanabilecek. Türkiye'de 61 milyon 441 881 seçmen var. Son yasal değişiklikten sonra herkes zaten seçmen, herkesin bir sandığı var. Ama herkes seçmen olduğu sandıkta oyunu kullanmak zorunda. Dolayısıyla başka yerde bulunuyorsa seçmenlerimiz o seçmen olduğu yere intikal etmesinde fayda var.

1 MİLYON KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK

İlk kez oy kullanacak olan 1 milyon 32 bin 610 seçmenimiz var. Yine seyyar sandık kurulacak uzun bir süredir devam eden tarz bu. Bin 2 seyyar sandık kurulacak. Toplam sandık sayısı Türkiye'de 250 bin 903. Hem seyyar sandık, hem cezaevi sandığı ve diğer sandıkların toplamı 250 bin 903. Seçim günü çok önemli, akşamı da çok önemli. Onun için gözünüz kulağınız bizde olsun. Çok iddialı bir şekilde seçimi çok hızlı bir şekilde alan, toplayan ve aynı zamanda seçim sonuçlarını analiz eden ve itiraz şikayetlerini de bu sistem içinde koordine eden bir partiyiz.

Herhangi bir manipülasyon olmasın diye açıklamaları hızlıca girmek istiyoruz.

Buradaki merkez aracılığıyla 2023 seçimlerinde 18.30'da siyah ile gözükenler YSK'nın verileridir. Bizim SAS'ın verileri. 19:30 itibari ve 20:30'a geldiğimizde sonuçlar netleşmiş görünüyor.

SONUÇLAR ÇOK HIZLI GİRECEK

Bu bizim kendimizle yarıştığımızın göstergesidir. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Bu seçimde biraz daha kendimizle yarışacağız ve sonuçları çok hızlı bir şekilde alacağız.

Sandık başında görevlilerimiz var. İlk sayım büyükşehir sayımlarıyla başlıyor. Daha sandık sonuçlarına bağlanmadan bizim arkadaşlarımız not alıyor ve SAS'a giriyor.

Onun için de biz Türkiye'de çok hızlı bir şekilde alıyoruz. 1 milyon aktif, 1 milyon da lojistiğini sağlayan arkadaşlarımızla bu işi gerçekleştiriyoruz. Bu işi sağlimen yürütebilmenin yolu 2 milyon aktif teşkilat üyesinin yapmasıyla gerçekleşiyor. Her seçim iddia ediyorum. Bu işi yürütmek kolay değildir. Yürütmek için böyle bir teşkilat yapısına sahip olması gerekir. Yine güçlü bir liderinin arkasında olması ve güçlü bir yazılımınızın olması lazım.

'KULAĞINIZ BİZDE OLSUN'

Teşkilatçılıktan başka ne varsa yapmaya kalkıştıkları için o geceyi gerçek bilgilerle aydınlatmak yerine nasıl algı oluştururuz düşüncesiyle hareket ettikleri için CHP'den bugüne kadar olmadı, bugünden sonra da olmayacak.

Kulağınız bizde olsun. Bizim dışarıya koyacağımız ekranlarla tabloları izlemeye devam edelim. Birtakım manipülasyonların önüne geçmek için duyarlı olalım. YSK da almış olduğu kararlarla bu işin şaibesiz ilerlemesini sağlıyor. Sonuçlar geldikçe de diğer partilerle paylaşıyor.

Muhtar ve azaları sandıkta görev yapıp yapmaması sorundu. YSK dün aldığı kararla muhtar ve azalar sandıkta önceden adaylık olmadığı için, onların sandıkta olmasına bir engel görmedi. Kendilerine oy çıksa bile sandıkta görev almaya devam ederler. Yine dün verdiği kararla iftar olacak ya, sayım işleri iftara denk geldiği için YSK işlemlere ara vermeksizin devam edeceği kararını verdi. Ben tam bir demokrasi şöleninde geçecek bir seçim diliyorum.