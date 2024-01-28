AK Parti'nin Mihalgazi'de 'başkan' tercihi değişmedi: Şalvarı ve yaşmağıyla yeniden sahneye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir aday tanıtım toplantısında Mihalgazi ilçesinde aday tercihini değiştirmedi. Erdoğan, son seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Zeynep Güneş'i yeniden aday gösterdi. Erdoğan'ın 'Ak yaşmaklılar' diyerek anons ettiği Güneş, yaşmak ve şalvardan oluşan ilçeye özgüyü yöresel kıyafetiyle sahneye çıktı.

Yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 31 Mart'ta il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ve muhtarlar seçilecek. Partiler de adaylarını peş peşe açıklamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Eskişehir ilçe adaylarını duyurdu. Adaylar arasında yer alan Mihalgazi ilçesinin şu anki belediye başkanı koltuğunda oturan Zeynep Güneş bu seçimde de en dikkat çeken isim oldu.

Erdoğan, 2019 Yerel Seçimi'nde başkanlık koltuğuna oturan Güneş için 'devam' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ak yaşmaklılar' diyerek Güneş'i sahneye davet etti.

ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?

Zeynep Güneş, 1976 yılında Eskişehir'de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Güneş evli ve bir erkek çocuk annesi. 2003 yılında AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığına seçildi. 2004 yılında kadın çiftçilerin ürünlerini değerlendirebilmesi için Sınırlı Sorumlu Mihalgazi Kadınlar Kooperatifi'ni kurdu.

Eskişehir'in ilçesi Mihalgazi'de 30 Mart'taki yerel seçimlerde Belediye Başkanlığını kazanarak yaşmak ve şalvardan oluşan ilçeye özgü kıyafetiyle koltuğa oturan Zeynep Güneş, renkli kişiliği ile tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. Zeynep Güneş, AK Parti ilçe belediye başkan adayı tanıtımına da yöresel kıyafeti ve şalvarıyla çıkarak dikkat çekti.