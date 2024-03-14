Akşener'den CHP'ye 'DEM' tepkisi: Esenyurt'ta DEM'leniyorlar

İyi Parti lideri Akşener, Esenyurt'ta seçmenle bir araya geldiği iftar programında, CHP'ye eleştirilerde bulunarak "Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı ama Esenyurt'un bir özelliği var, Esenyurt'ta DEM'leniyorlar. Ne Esenyurt'muş be kardeşim" ifadelerini kullandı.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Partiler de seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim çalışmaları kapsamında Esenyurt'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçime müstakil girme kararları nedeniyle hakaret ve iftiralara maruz kaldıklarını söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

'ESENYURT'TA DEMLENİYORLAR'

Hür ve müstakil kararımızın bu kadar rahatsız ettiği bir Türkiye'de demek ki çok doğru bir iş yapmışız. Bize hakaret edenler başkalarının gösterdiği adayların karşısında tek kelime etmediler. Ne mutlu ki İstanbul'da ve Türkiye'de, ilçelerimizde hemen hemen her parti kendi adayını göstermek durumunda kaldı ama Esenyurt'un bir özelliği var, Esenyurt'ta DEM'leniliyor. Ne Esenyurt'muş be kardeşim.

'KULAKLARINIZI KOPARIRIM'

Yolda gelirken bir kafeteryanın tabelasında "Esencılıs" yazısı gördüğünü kaydeden Akşener, yoğun düzensiz göç, güvenlik sorunu ve aşırı betonlaşma nedeniyle Esenyurt'a bu ismin yakıştırıldığını söyledi.

Akşener, bu sorunların çözümü için Esenyurt'ta ve Büyükşehir Belediyesi'nde partisine oy isteyerek, sosyal belediyecilik uygulayacaklarını, gençlere, ev kadınlarına ve emeklilere yardımcı olacaklarını aktardı.

Akşener, Esenyurt ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylarının "çalmayacağını ve çaldırmayacağını" vurgulayarak, "Zaten yaparsanız koparırım kulaklarınızı. Çünkü kefalet koyuyorsun, yamuk çıkıyor kardeşim. Sonradan öğreniyorsun, getiriyorlar bir bakıyorsun, neler yapılmış. Onun için bundan sonra hür ve müstakil, başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız. Kendi partililerimizin, kardeşlerimizin arkasında duracağız." diye konuştu.

'SİZ ÖNCE CHP SEÇMENİNE BAKIN'

İyi Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ise "İyi Parti'nin seçmeni, İBB Başkanı seçiminde kendi adayına oy vermez." diyenleri eleştirerek, şunları söyledi:

Ey muhteremler, siz önce CHP seçmenine bakın. Yaptığınız kent uzlaşılarıyla onları nasıl kırdığınızı, üzdüğünüzü, onların oy verip vermeyeceğini önce çözün, sonra İyi Parti seçmenine bakarsınız. İyi Parti seçmeni akıllıdır, şuurludur, hafızası güçlüdür, ne olup bittiğinin de gayet farkında. Bizim kırmızı çizgilerimize dokunan yanar. İyi Parti seçmeni de 31 Mart'ta sandıkta iradesini gösterecek.