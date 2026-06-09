MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

MHP'nin Grup Toplantısı öncesinde Milli Takım için hazırlanan marş salonda dinletildi.

"MARŞ HAZIRLAYIN, TÜRKİYE DUYSUN"

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Türk milli takımının Amerika'da Dünya Kupası’na katılması münasebetiyle birçok çevreler milli takımı memnun kılacak, başarı sağlayacak bir üslupla bazı marşların yarışmasını açmışlardı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarıyla milli takımımızı Amerika 'ya yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde Ülkücü Hareket'in hassasiyetlerini göz önüne alarak ülkücü sanatçılarımızdan istirham ettim. Kısa sürede bir marş hazırlayın ve bunu Amerika 'ya gitmeden evvel Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum.

“İNSANLIĞIN İMTİHANI BAŞLAMIŞ”

Dünyanın neresinde bir milletin barış ve huzur iklimi hedef alınsa, bir devletin kalbine silahlar doğrultusu var. Nerede bir mazlumun ahı yükselse, neresinde bir ananın yüreği ateşe verilse orada yalnızca o ülkenin değil bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Bugün yakın coğrafyamızda yaşananlar da bize sadece savaşların, gerilimlerin ve diplomatik çekişmelerin seyrini değil, aynı zamanda uluslararası hukukun ve insanlık duygularımızın seyrettiği istikametin vahim tablosunu göstermektedir.

“KAPIMIZA DAYANAN TEHLİKELİ BİR YANGIN”

Atalarımız ateş düştüğü yeri yakar demiştir fakat bugün yakın coğrafyamızda harlanan ateş yalnızca düştüğü yeri değil sınırları aşan bombalar yağdıran gökleri karartan, denizleri kabartan ve dumanı kapımıza kadar dayanan tehlikeli bir yangına dönüşmüştür.

“YENİ CEPHELER AÇILMAKTA”

Tarihi tecrübelerimiz ve uluslararası gündeme Ankara'dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir. Bölgenin kalbine düşen her kıvılcım ihmale uğradıkça yeni cephelere, yeni krizlere, yeni göçlere, yeni güvenlik tehditlerine ve yeni emperyal hesaplara kapı aralamaktadır. Sözde barış çağrılarının gölgesinde yeni cepheler açılmaktadır.

"KÜRESEL SİSTEMİN ÇİVİSİ ÇIKTI"

Küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmış, güç dengeleri yerinden oynamış, insanlığın müşterek vicdanı kan kokusu karışmış petrol ve toprak rant siyasetleri arasında ağır bir imtihana mahkum edilmiştir.

Hukuk Siyonist karabasanının menfaat şartlarına öğütülmekte, barış, silah tacirlerinin kanlı iştahlarına kurban edilmektedir. Orta Doğu'da kazan kaynamakta, bölgemizin kalbine her geçen gün yeni hançerler saplanmaktadır.

“MESELE YALNIZCA TAHRAN’IN DEĞİL”

Mesele yalnızca Tahran’ın, Tel Aviv 'in, Washington'un veya Bayburt’un meselesi değildir. Bu mesele Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz’e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak’ın kuzeyinden Kızıldeniz'e, Körfez'den Kıbrıs 'a kadar uzanan deniz ticaret yollarından petrol ve doğal kaz yataklarına, su güvenliği havzalarından enerji geçiş güzergahlarına yayılan bölgedeki tarihi kültürel etnik ve mezhepsel hassasiyetleri kışkırtmaktan geri durmayan geniş bir güvenlik denklemidir. Bu denklemi sadece bugünün askeri hareketleriyle ve kriz başlıklarıyla okumak eksik kalacaktır.

“TÜRK MİLLETİ TARİH SAHNESİNDEN SİLİNECEK BİR MİLLET DEĞİL”

Bölgemiz ilk defa masa başı hesaplara, cetvelle çizilen haritalara, dışarıdan dayatılan statülere ve emperyal niyetlere maruz kalmamaktadır. Türk milleti köşeye sıkıştırılacak bir millet değildir. Türk milleti karşısına yedi düvel de dizilse tarih sahnesinden silinecek bir millet değildir. Türkiye, ham hayaller kurulup çizilen haritaların kenarına sıkıştırılacak, eline bir avuç toprak verilip denizlerinden koparılacak bir ülke değildir.

“BU NASIL DİPLOMASİ?”

Amerika Birleşik Devletleri’nin İran 'a dönük askeri ve siyasi baskısı bölgesel gerilimi söndürmekten ziyade daha da derinleştirmektedir. Bir yanda müzakere denilmekte, diğer yanda tehdit dili yükselmektedir. Bir yanda ateşkesten bahsedilmekte, diğer yanda Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyonlar sürdürülmektedir. Bu nasıl diplomasidir? Bu nasıl barış arayışıdır? Bu nasıl uluslararası yük düzenidir? Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diyerek müzakere masasına bomba gölgesi düşürüyorsa orada diplomasi değil şantaj vardır. Eğer bir devlet ateşkes sürüyor derken aynı anda deniz yollarında abluka askeri tehdit ve düşük yoğunluklu çatışma dili kullanıyorsa orada baskı vardır. Barış kelimesini ağzına alıp savaşın fitilini cebinde taşıyanlar insanlığı aldatamayacaklardır.

Ayrıntılar geliyor…

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