Bakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre istihdamda yüzde 28 artış gerçekleştiğini söyledi. İstihdamın en çok gerçekleştiği meslekler ise özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ile reyon görevlisi olarak sıralandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının istihdam verilerini paylaştı. Yılın ilk 3 ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini söyleyen Işıkhan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gerçekleştiğini ifade etti.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
2024’ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre %28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 856 bin 589 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik.
Öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
İSTİHDAM DAĞILIMI
Yer verilen istatistiki raporlarda ise mart ayında İŞKUR aracılığıyla 80.607’si (%62,1) erkek, 49.226’sı (%37,9) kadın olmak üzere 129.833 işe yerleşme gerçekleştirildiği kaydedildi.
İSTİHDAMIN EN ÇOK OLDUĞU MESLEKLER
İstihdamın en çok gerçekleştiği meslek grupları ise şu şekilde sıralandı:
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 29.461 23.443
Turizm Ve Otelcilik Elemanı 10.251 12.709
Reyon Görevlisi 12.636 10.709
Konfeksiyon İşçisi 11.874 10.037
Servis Elemanı (Garson) 14.123 8.715
Satış Elemanı / Danışmanı 15.815 8.056
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 8.654 7.086
Perakende Satış Elemanı (Gıda) 7.139 6.111
Güvenlik Görevlisi 7.381 6.060
Market Elemanı
Kaynak: Türkiye Gazetesi