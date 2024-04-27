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CHP lideri Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti: "En kısa sürede ziyaret edeceğim"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP lideri Özel, Müsavat Dervişoğlu&#039;nu tebrik etti: &quot;En kısa sürede ziyaret edeceğim&quot;

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanlığına Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesine ilişkin memleketi Manisa'da açıklama yaptı. Özel, en kısa sürede Dervişoğlu'nu ziyaret edeceğini söyledi.

İyi Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi... Altılı Masa'nın dağılmasının ardından girdiği 31 Mart Yerel Seçimlerinde hüsrana uğrayan İyi Parti lideri Akşener'in aday olmadığı 5. Olağanüstü Kurultay'da Müsavat Dervişoğlu, rakiplerini geride bırakarak İyi Parti'nin yeni başkanı oldu. İyi Parti'de yaşanan değişimi fırsat bilen CHP lideri Özgür Özel, Dervişoğlu'nu tebrik ederek, en kısa sürede ziyaret edeceğini söyledi.

ÖZEL'DEN DERVİŞOĞLU'NA TEBRİK

484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılan Özel, Sultan Cami önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından gazetecilere Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesini değerlendiren Özel, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide, parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkanvekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN KISA SÜREDE TEBRİK İÇİN ZİYARET EDECEĞİM"

Dervişoğlu'nu en kısa sürede tebrik için ziyaret edeceğini dile getiren Özel, "İYİ Parti, iyi insanlardan oluşan bir partidir. Son seçimlerde de çok sayıda iyi insan Türkiye ittifakıyla birlikte olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na geçit vermedi. Bu iyi insanların partisi yeni bir yol çiziyor kendisine. Müsavat Bey'e hayırlısı olsun." diye konuştu.

Özel, İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'in de değerli bir insan olduğunu, Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi bulunduğunu kaydederek, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından olduğunu söyledi.

Akşener'in kurultaydaki veda konuşmasının çok anlamlı olduğunu belirten Özel, "Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun." dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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