Gaziantep Adliyesi’ne düzenlenen operasyonda 1 savcı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş gözaltına alındı. Olay siyasetin gündemine taşındı. Şamil Tayyar konu ile ilgili CHP'lilerin ortaya attıkları iddialara tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ - Gaziantep Adliyesi’nde ‘rüşvet’ ve ‘uyuşturucu’ şüphesiyle düzenlenen operasyonda 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil vatandaş olmak üzere toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAMİL TAYYAR’DAN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’ın soruşturmayla ilgili ortaya attığı iddiaların ardından AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar’dan çarpıcı açıklamalar geldi.

"OPERASYON CHP’Yİ RAHATSIZ ETTİ"

Tayyar, soruşturmanın başsavcıya rağmen başlatıldığını ve başsavcının dosyayı gizli tutmaya çalıştığını iddia eden Akdoğan’a tepki göstererek “Operasyon CHP’yi rahatsız etti. CHP’li vekil, iki kişinin firar ettiği yalanını yayarak suyu bulandırmaya çalıştı. Akdoğan’ın başsavcıyı hedefe koyan sürpriz çıkışı siyasi intikam amacı değilse, soruşturmanın bazı CHP’li avukat ve yargı mensuplarına uzanma ihtimalinden ürkmüş olabilir mi” dedi.



Haberle İlgili Daha Fazlası