CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 2 Şubat 2024 21:53 - Güncelleme: 2 Şubat 2024 22:07 - Güncelleme:

Seçim, 31 Mart, Chp, Haber

Politika Haberleri / Ajanslar

CHP'de devam eden seçim mesaisi çerçevesinde bazı il ve ilçe adayları açıklandı. Afet bölgesi Defne'de yola Halil İbrahim Özgün ile devam diyen CHP'nin, Bodrum adayı Tamer Mandalinci, Keçirören'de ise Mesut Özarslan oldu. Öte yandan Çiğli'de aday değişikliğine giden parti Uygar Yıldırım'ı adaylıktan çekti yerine Onur Emrah Yıldız’ı aday gösterdi.