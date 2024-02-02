Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti
    Seçim, 31 Mart, Chp, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    CHP'de devam eden seçim mesaisi çerçevesinde bazı il ve ilçe adayları açıklandı. Afet bölgesi Defne'de yola Halil İbrahim Özgün ile devam diyen CHP'nin, Bodrum adayı Tamer Mandalinci, Keçirören'de ise Mesut Özarslan oldu. Öte yandan Çiğli'de aday değişikliğine giden parti Uygar Yıldırım'ı adaylıktan çekti yerine Onur Emrah Yıldız’ı aday gösterdi.

    CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı. 

    Adayların kesinleşmesi için CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı. 

    PM toplantısının ardından Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı. 

    CHP'nin Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:

     

    CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti

    CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti

    CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti

    ÇİĞLİ'DE ADAY DEĞİŞTİ

    Öte yandan CHP Parti Meclisi ise Çiğli Adayı Uygar Yıldırım'ı adaylıktan çekti yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.

    Yıldırım, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmiş ve protesto edilmişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    Seçim31 MartChp
    Haberler > Politika > CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    CHP aday göstermemişti: Nasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladı - PolitikaNasuh Mahruki bağımsız adaylığını açıkladıİyi Parti'de sular durulmuyor: 'Ankara' paylaşımı toplu istifa getirdi - Politikaİyi Parti'de sular durulmuyorYeniden Refah 45 adayını daha açıkladı! Listede AK Parti'den sürpriz isim - PolitikaYeniden Refah 45 adayını daha açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar - Politika'Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar'MHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacak - PolitikaMHP seçim beyannamesini 5 Şubat'ta açıklayacakAK Parti'nin Manisa adayları belli oldu: İşte isim isim tam liste - PolitikaAK Parti'nin Manisa adayları belli oldu: İşte isim isim tam listeCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı - PolitikaAK Parti'nin Bursa adayları belli olduErdoğan, cuma namazı sonrası Bursa'ya hareket etti: Adaylar açıklanacak - PolitikaErdoğan'ın cuma namazı sonrası rotası BursaİBB hafriyat döküp kapatmıştı: Murat Kurum 'Çekmeköy, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını yeniden başlatacağız' dedi - Politika'Çekmeköy, Yenidoğan metro hattını yeniden başlatacağız'TİP'ten AYM'ye Can Atalay başvurusu - PolitikaTİP'ten AYM'ye Can Atalay başvurusu
    Sonraki Haber Yükleniyor...