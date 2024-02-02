CHP'de seçim mesaisi: Çiğli adayı değişti
Politika Haberleri / Ajanslar
CHP'de devam eden seçim mesaisi çerçevesinde bazı il ve ilçe adayları açıklandı. Afet bölgesi Defne'de yola Halil İbrahim Özgün ile devam diyen CHP'nin, Bodrum adayı Tamer Mandalinci, Keçirören'de ise Mesut Özarslan oldu. Öte yandan Çiğli'de aday değişikliğine giden parti Uygar Yıldırım'ı adaylıktan çekti yerine Onur Emrah Yıldız’ı aday gösterdi.
CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi aday belirleme sürecini hızlandırdı.
Adayların kesinleşmesi için CHP Parti Meclisi (PM) toplandı. PM'de belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.
PM toplantısının ardından Ankara'nın ilçelerinde aday gösterilen isimler dahil olmak üzere birçok ilçenin belediye başkan adayları açıklandı.
CHP'nin Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları şöyle:
ÇİĞLİ'DE ADAY DEĞİŞTİ
Öte yandan CHP Parti Meclisi ise Çiğli Adayı Uygar Yıldırım'ı adaylıktan çekti yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.
Yıldırım, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmiş ve protesto edilmişti.
Kaynak: Ajanslar