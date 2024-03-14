Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alt yapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı"nda sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, geçmişte hastanelerin 'eziyet çarkına' dönüştüğünü söyleyip, atılan adımlarla birlikte sağlık alanında ciddi bir ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Erdoğan sözlerine "Sağlık alt yapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor" şeklinde nokta koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Erdoğan, sağlık alt yapısında gelinen noktalara dikkat çekti.

Salgın ve deprem dönemindeki başarıları işaret eden Erdoğan, "Bizim hastalarımız dışarı gitmiyor, dünyanın birçok farklı ülkesinden insanlar şifayı Türkiye'de arıyor. Her yıl 100 binlerce insan sağlığını sizlere, Türk hekimlerine emanet ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Tüm doktorlarımızın tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık ordusunun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendinin evinin rızkını kazanırken sağlık personelimiz kadar dua alan bir başka kimse yoktur. Canı yanan, umut arayan bir hastaneye şifa bulmanın yeri doldurulamaz. Sizler böyle manevi yüksek bir vazifeyi icra ediyorsunuz.

14 ŞEHİR HASTANESİ DAHA YOLDA

2 yıl boyunca tüm dünyayı etkileyen bu salgın, sağlık yatırımlarının asla ihmale gelemeyeceğini bize gösterdi. Türkiye sağlık alt yapısına yaptığı yatırımların karşılığını korana virüs salgınında aldı. 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Güçlü, etkin, modern ve iyi işleyen sağlık sisteminin önemini Kovid-19 salgını döneminde gördük.

Hasta yükümüzü şimdiden şehir hastanelerimiz yüklenmektedir. Hali hazırda 14 şehir hastanemizin yapımı devam ediyor.

'TÜRKİYE'NİN ELİNE SU DÖKEMEZLER'

Göreve geldiğimizde, ekonomik durumu olmayan doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyordu. Hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade vatandaşın Allah düşürmesin dediği bir eziyet çarkına dönüşmüştü. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken adımı attık. Sağlık alt yapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor.

'FARKLI ÜLKELER ŞİFAYI BURADA ARIYORLAR'

Hatta öyle bir seviyeye ulaştık ki, bizim hastalarımız dışarı gitmiyor, dünyanın birçok farklı ülkesinden insanlar şifayı Türkiye'de arıyor. Her yıl 100 binlerce insan sağlığını sizlere, Türk hekimlerine emanet ediyor. Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı payın giderek arttığını görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde başvuru 225 bini aştı. Sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.

SAĞLIKTA ŞİDDET SORUNU

Sağlık çalışanlarını ihmal etmedik, etmiyoruz. Özlük haklarından çalışma şartlarına her alanda sağlık kadromuza destek verdik. Beyaz reform adını verdiğimiz bir dizi değişimle iyileştirmeler yaptık. Sabit ödemeleri, merkezi bütçeye aktardık, ek ödemeleri yükselttik. Sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldık. Sınırlı da olsak şiddet haberlerine rastlıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına müsamahamız yoktur, olamaz.