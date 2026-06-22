Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşuyor.

AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine “Salonlara sığmayan şu coşkunuz, şu tutkunuz, şu sevdanız için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Görüyorum ki Ankara’nın kalbi bugün bu salonda atıyor. Ankara'nın sesi bugün burada yankılanıyor. Heyecan burada. İnsanımıza hizmet aşkı burada, millet ve memleket sevdası, istiklal ve istikbal davası işte burada” diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“AK PARTİ’Yİ ANKARA'DA KURDUK”

Partimizin kuruluşunun Ağustos ortasında inşallah bize, hareketimize ve mücadelemize yakışır bir programla 25. yaşımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. AK Parti’yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Bakınız partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyorduk. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyüdü.

“TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK”

Bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla sessiz devrimlerimizde merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye 'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye 'ye aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Ankara bizim bu kutlu mücadelemize her zaman güçlü şekilde omuz veren şehirlerimizden biri olmuştur. Ankara'nın yoldaşlığını çok ama çok önemsiyoruz. Ankara sıradan bir başkent değildir şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara istiklal harbini yürüten, milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir.

"TÜRK DÜNYASININ KALBİ ANKARA'DA ATACAK"

Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7 -8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet meşkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak.Bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

"ANKARA HAVALİMANI'NI TEKRAR İHYA ETTİK"

1933 yılında Gazi Mustafa Kemal 'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı'nı tekrar ihya ettik. İlk etapta NATO zirvesi için kullanacağımız ardından tüm resmi heyet ziyaretlerinde devletimize hizmet edecek havalimanımız Esenboğa'nın tüm hava yolu hem hava karayolu trafiğini rahatlatacak. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları modernize edilmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak.

“MAZERETTEN BAŞKA CÜMLELERİ YOK”

Cumhurbaşkanı, muhalefet içindeki tartışmalara ilişkin ise şunları söyledi:

Bahane aramadık. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık. Fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, Projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemiyorduk. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışıyoruz.

Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle alınmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda hiç karışıklıkla mağlul bir muhalefet değil, hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

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