Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hakkari mitinginde konuştu: "Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi"
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Hakkari'de 30 bin kişinin katıldığı AK Parti mitinginde konuştu. Coşkulu kalabalığa, "Çok şükür kavuştuk Hakkari" diyerek seslenen Erdoğan, ""Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi. Hakkari'nin kaynaklarını teröre değil hizmete aktaracak adaylar belirledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından Hakkari'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'de AK Parti mitinginde konuşan Erdoğan, meydanı dolduran coşkulu seçmene hitap ediyor.
ÇOK ŞÜKÜR KAVUŞTUK HAKKARİ
HENDEK TERÖRÜNDEN NİCE BADİRELERİ ATLATARAK BUGÜNLERE GELDİK
Bölücü örgüt ise terör eylemleriyle, vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti. Türkiye'de huzurun, güvenliğin, demokrasinin hakim olmasını istemedi.
HAKKARİ'NİN KAYNAKLARI TERÖRE DEĞİL HİZMETE AKTARILACAK
Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum. Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine size hizmet için kullanacak adaylar belirledik. Hakkari belediye başkan adayımız İsmet Ölmez, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmasıyla bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için kendi imkanlarını dahi kullanacağına bize söz verdi.
HAKKARİ'DE HÜKÜMET BELEDİYE EL ELE VERECEK
Hükümet ve belediye el ele vererek Hakkari'yi depreme hazırlamayı planlıyoruz. İlçe belediye başkan adaylarımızı da size daha iyi hizmet vermesi için destekleyeceğiz. Hakkari 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?
HAKKARİ'DE İSTİHDAM MÜJDESİ
Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında hibe desteği verdik. Yüksekova Organize Sanayi bölgesini kurduk. Enerjide Hakkari'ye doğal gaz sağladık. Hakkarili kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. TYT kapsamında 2 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz.
30 BİN KİŞİ ALANDA
Şu anda Hakkari'de ne kadar benim kardeşim var? Söyleyeyim, 30 bin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Hakkari il ve ilçe belediye başkanlarını açıkladı:
- AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
- Çukurca Belediye Başkan Adayı Nazmi Demir
- Derecik Belediye Başkan Adayı Şükrü Çetinkaya
- Şemdinli Belediye Başkan Adayı Fahri Şakar
- Yüksekova Belediye Başkan Adayı Fatih Arslan
- Büyükçiftlik Belediye Başkan Adayı Çayan Çiçek
- Durankaya Belediye Başkan Adayı İsmail demirci
- Esendere Belediye Başkan Adayı Dırbaz Büyüksu
Kaynak: Türkiye Gazetesi