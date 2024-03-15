Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Hakkari mitinginde konuştu: "Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından Hakkari'de seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hakkari'de AK Parti mitinginde konuşan Erdoğan, meydanı dolduran coşkulu seçmene hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Hakkarili kardeşlerimizi çok özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizi özlemiş. Çok şükür kavuştuk Hakkari. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Orada da bambaşka bir coşku vardı. Doğu - Batı, Kuzey - Güney demeden ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyoruz. 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz. Eski Türkiye'de sizlerle beraber milletimizin her kesimi çeşitli mağduriyetler yaşadı. Bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz bırakıldık.

HENDEK TERÖRÜNDEN NİCE BADİRELERİ ATLATARAK BUGÜNLERE GELDİK

Hendek teröründen nice badireleri atlatarak bugünlere geldik. Her şeyi yaptılar ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi.