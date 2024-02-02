Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'nda konuştu. CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 14-28 Mayıs seçimleri sonrası cüzzamlı muamelesi yapıldığını söyleyip, zorla emekli ettirildiğini söyledi. Muhalefette yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, "Ortaya saçılanlar buz dağının görünen kısmı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma Programı'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhalefete sert sözlerle yüklenerek, 14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'zorla emekli ettirildiğini' söyledi. Muhalefetin içerisindeki tartışmaların 'buz dağının görünen kısmı' olduğunu söyleyen Erdoğan, "Turpun büyüğü aslında hala heybededir. Altılı Masa kurgusunun organizatörleri ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe daha net şekilde göreceğiz." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Seçim dönemlerini halkımızla gönül köprülerimizi güçlendirme vasıtası haline dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara tüm dikkatimle kulak veriyoruz. Bu amaçla sanayicilerimizle diyaloğu daha da artıracağız. Gençlerimizle daha sık bir araya geleceğiz. Hanım kardeşlerimizi daha sık dinleyeceğiz.

Biz milletimiz için varız, milettimizle birlikte varız. Milletimizin olmadığı hiçbir yerde biz de olmayız. Milletimizin derdi ve tasası da bizim önceliğimizdir.

'TOGG RAKİPLERİNİ KISKANDIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Bursa'nın da beklentilerine karşılık verecek, eksikliklerini tamamlayacak ve şehrimizin önünde bir vizyon çizecek olan yine biziz. Vatandaşlarımızın her türlü problemine çözüm üretmek boynumuzun borcudur.

Fabrikası yok dedikleri araçlar İtalya'dan geliyor dedikleri, aracın üretim hattının Bursa'da olmasını dahi eleştirdikleri Togg, giderek artan üretim kapasitesiyle rakiplerini kıskandırmaya, hazımsızları rahatsız etmeye devam ediyor. Batarya fabrikamızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bursa iktidara gelmek için Kandil ve Pensilvanya’dan medet umacak kadar ihtiraslarının kurbanı olanlara geçit vermedi. Bursa, güven ve istikrar dedi. Ülkemizle ilgili farklı hesapları olanlar, çok ağır bir hüsrana uğradı.

Seçimlerden bu yana yaşananlara baktığımızda Bursalı kardeşlerimizin ne kadar doğru bir tercih yaptıklarını çok daha net bir şekilde görüyoruz. Daha 8 ay öncesine kadar Türkiye’yi birlikte yönetmekten bahsedenler, bugün birbirlerine demediklerini bırakmıyor. 8 ay önce 85 milyonu kucaklamaktan dem vuranlar, bugün sabah akşam kavga ediyor.

'BAY KEMAL'E CÜZZAMLI MUAMELESİ YAPTILAR'

Önce millete umut diye pazarladıkları cumhurbaşkanı adaylarını, zorla emekli ettirdiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Ardından kendi aralarında paylaşım kavgası yaptılar.

Ülkemiz siyaseti adına düşündürücü olduğu kadar gerçekten üzüntü verici günlerden geçiyoruz. Bizim kanaatimize göre; ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Turpun büyüğü aslında hala heyebededir. Altılı Masa kurgusunun organizatörleri ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası olduğunu gün geçtikçe daha net şekilde göreceğiz.

'BİZDE YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK OLMAZ'

Bizde yarı zamanlı belediye başkanlığı olmaz. Bizde seçmenini seçimden seçime hazırlayan belediye başkanı olmaz. Bugün Bursa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını sizlerin takdirine sunduk.