Erdoğan, cuma namazı sonrası Bursa'ya hareket etti: Adaylar açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan, namaz sonrası Bursa'ya hareket etti. Bursa adayları açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hazreti Ali Camii'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, partisinin Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Bursa'ya hareket etti.

BURSA ADAYLARI AÇIKLANACAK

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Eskişehir ilçe adaylarını açıklayan Erdoğan, bugün Bursa’nın ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak. Şimdiye kadar açıklanmayan büyükşehirlerin ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindiği öğrenildi.