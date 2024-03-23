Erdoğan, 'İstanbul hizmete aç' sözleriyle seslendi: 5 yıl kaybettik, bir 5 yıl daha bekleyemeyiz

İstanbul'da iş dünyası ile düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Ya geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın. Hiçbir şey yok" diyen Erdoğan, İstanbul'un hizmete aç olduğunu vurgulayarak yerel seçim mesajını verdi: 5 yıl kaybettik bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"na katıldı. Burada kritik açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye saldırıları, yerel seçim ve ekonomi vardı.

Erdoğan, İsrail'in Gazzeli sivilleri katlettiğini hatırlatarak, "Terör devleti İsraik-l İkinci Dünya Savaşı'ndan daha vahşi bir soykırım uyguluyor" dedi ve ekledi: İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor.

Erdoğan 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de konuştu. "İstanbul şu anda hizmete aç" diyen Erdoğan, "5 yıl kaybettik bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız" ifadelerini kaydetti:

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Terör devleti İsrail, Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan daha vahşi bir soykırım uyguluyor.

Uluslararası kuruluşlar İsrail'in barbarlığını basit tepkiler dışında seyrediyor. Türkiye dışında sesini yükselten yok.

Türkiye olarak Gazzeli mazlumların acısını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Filistin kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz. İsrail'den özür dileyen değil, İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği birilerini rahatsız ediyor.

Bölgemizde patlak veren her kriz, her alanda güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor. Kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı düşüş olacak.

Şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma töreni düzenledi. Çünkü bunlar bu işten anlamaz. Ya geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın. Hiçbir şey yok.

Bunların geçmişinden bugüne attıkları bu tür adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak.

Çünkü bunlarda böyle bir aşk yok, heyecan yok, coşku yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kazandırmak var. Biz aşığız aşık. Nereye? İstanbul'a.

İstanbul hizmete aç. 5 yıl kaybettik bir 5 yıl daha bekleyemeyiz.

İstanbul'u muradına kavuşturarak Türk ekonomisinin lokomotifi olan bu şehri belediyecilik hizmetlerini tekrar zirveye taşıyacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha soframızı için hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum."