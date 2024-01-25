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    Gelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçimlere kısa bir süre kala muhalefet kanadından istifalar gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Malatya İl Teşkilat'ı da 880 üyesi ile birlikte istifa ettiğini duyurdu. İl Başkanı Semih Aksoy açıklamasında, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak istifa ettiklerini duyurdu. 

    Gelecek Partisi&#039;nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    31 Mart Yerel Seçimi'ne kısa bir süre kala partiler çalışmalarına hız verdi. Açıklanan başkan adayları vaatlerini duyurmaya başlarken muhalefet tarafında ise 14 Mayıs seçimlerinden bu yana devam eden istifa depremi sürüyor. Gelecek Partisi'nin Malatya teşkilatı da bugün istifa ettiğini duyurdu. 

    Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy, yaptığı yazılı açıklama ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

    Gelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti

    880 ÜYE İSTİFA ETTİ

    Kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı Gelecek Partisi’nden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini belirten Aksoy, kendisi ile birlikte Malatya İl Başkanlığı, Başkanlık Kurulu, Yönetim Kurulu, Etik Kurulu, Disiplin Kurulu ve 13 ilçe başkanı ile yönetim kurulları olarak da topluca istifa edildiğini dile getirdi. Aksoy, toplamda 880 üyenin Gelecek Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Gelecek Partisiİstifa
    Haberler > Politika > Gelecek Partisi'nde il başkanıyla beraber yüzlerce kişi istifa etti
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