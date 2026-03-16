İBB davasında CHP’li milletvekili ve mahkeme başkanı arasında gerginlik! Duruşma ertelendi
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının beşinci duruşmasında tansiyon yükseldi. Mahkeme Başkanı’nın uyarılarını dikkate almayan CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’in “Yerimden kalkmıyorum, gel kaldır” tepkisi sonrasında duruşma ertelendi. İşte bugünkü duruşmanın perde arkası…
- "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının beşinci duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.
- Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107 sanık katıldı.
- CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, mahkeme heyetinin uyarılarına rağmen duruşma düzenine aykırı hareket etti.
- Özer'in provokatif tutumu nedeniyle duruşmada gerginlik yaşandı.
- Mahkeme, yaşanan gerginliğin ardından duruşmayı 17 Mart 2026 tarihine erteledi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının beşinci duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
Duruşmaya tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.
Salona gelen Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer’i avukat bölümüne oturduğu gerekçesiyle uyardı, Özer avukat olduğunu söyledi.
“HER SABAH BİR SORUNLA BAŞLIYORUZ”
Mahkeme Başkanı, vekaleti olup olmadığını sorarak "İzleyici bölümünden takip edip notlarınızı oradan alabilirsiniz. Her gün sabah bir sorunla başlıyoruz. Bir sürü tutuklumuz var. Savunma almaya çalışıyoruz, her gün bir krizle devam edemeyiz. İzleyici bölümüne geçelim. Şu anda sizin sıfatınız nedir?” dedi. Özer ise "Önümde iddianame açık, not alıyorum. Zorla çıkarın beni” dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Adli Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, duruşmada yaşanan gerginlik sonrasında duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Duruşma, 17 Mart 2026 tarihine ertelendi.
CHP Milletvekili Turan Taşkır Özer’in, yanında bulunan bazı CHP milletvekilleri ile birlikte mahkeme heyetinin duruşma düzenine ilişkin talimatlarına aykırı şekilde hareket ettiği, milletvekillerine ayrılan bölüme geçmediği belirlendi.
Mahkeme Başkanı tarafından yapılan iyi niyetli ve tekrarlanan uyarılara rağmen, Turan Taşkır Özer’in “Yerimden kalkmıyorum, gel kaldırabiliyorsan sen kaldır” şeklinde ifadeler kullanarak provokatif tutumunu sürdürdüğü ifade edildi.