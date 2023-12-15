İmamoğlu ile görüşen Özgür Özel'den Muharrem İnce cevabı

15 Aralık 2023 18:50 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 19:30

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kala partiler ittifak arayışlarına hız verdi. CHP lideri Özgür Özel de önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'e iş birliği teklifi götürdü. Ancak teklif İYİ Parti GİK'ten dönünce, Özel rotayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye kırdı.

Bugün de Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, İnce'nin İzmir adaylığı iddialarına da cevap verdi.

Görüşme sonrası İmamoğlu ile beraber kameralar karşınan geçen Özel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceği tarihi de açıkladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Özel, konuya ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

Bir randevu kararlaştırmadık. Ama bir görüşmeyle ilgili sayın Muharrem İnce, Selanik'e gitmeden önce telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Bir kez daha söylüyorum, Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil diye daha önce söylemiştim. Döndükten sonra randevulaşacaktık, bir takım yaşadığımız Meclis'teki acı kayıp, cenazeler gibi bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz.

ANKET SONUCUNU BEKLİYORLAR

İzmir için adaylığın neden açıklanmadığına yönelik soruya da şu ifadeleri kullandı:

"İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl gerekiyorsa tamamlanacak."

İMAMOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Özel, "İstanbul’u, İmamoğlu’nu İstanbullulara emanet ediyorum.” ifadesini kullanarak Megakentlilere çağrıda bulundu.

Özgür Özel'in açıklamalarından geriye kalanlar şöyle:

Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluların bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyorum; geçen sefer 31 Mart'ta İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye oy kullandılar. Ben şimdi İstanbul'u seven, dürüst yürekleri bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum.

"İSTANBUL İTTİFAKINI İSTANBULLULAR KURDULAR"

İttifak sorusuna cevap veren Özel, "İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları koyalım her şeyi söyleyelim şu ismin önüne geçemeyiz; İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. En büyük güvencem İstanbul ittifakı." ifadelerini kullandı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NUN ADAYLIĞI NEDEN AÇIKLANMADI?

Özel, bir gazetecinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının neden açıklanmadığı sorusuna da şöyle cevap verdi:

Aydın'ı açıkladığımız gün, Aydın'la aynı ölçekte ve statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor 8 şehirde. Sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Sayın Başkanı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım. 'Başkanım herhangi bir sorun görünmüyor ama uygun görürseniz İstanbul ve Ankara'yı ayrı açıklamak istiyoruz. Ayrıca Bursa ve Balıkesir'i ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyorum' dedim. Başkan da 'Hiç lafı mı olur, aramanıza da gerek yoktu, çok da doğru düşünmüşsünüz' dedi. Sayın Özlem Çerkezoğlu'nun da onayıyla bu şekilde açıklama yapmayı uygun bulduk.