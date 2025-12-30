Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki kritik görüşme başladı. Cumhurbaşkanı, Şeyh Mahmud’u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bugün Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.

İstanbul’da kritik temas! Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

ŞEYH MAHMUD TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabet eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'ye geldi. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider arasındaki kritik görüşme başladı.

İstanbul’da kritik temas! Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan daha önceki açıklamalarda yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı belirtilmişti.

İstanbul’da kritik temas! Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Somali Dışişleri Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile bir araya geldi.

İstanbul’da kritik temas! Cumhurbaşkanı, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile buluştu

Haberle İlgili Daha Fazlası