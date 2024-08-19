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Kulis yapmaya başladılar! CHP'de '3 dönem' krizi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüzük Kurultayı için CHP’de geri sayım sürüyor. 3 ve daha fazla dönemdir milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapanlara sınırlama getirilmesi konusunda partide uzlaşma sağlanamıyor.

CHP’de gündem Tüzük Kurultayı... 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi hazırlıklar yoğunlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’nin başkanlığını yaptığı Tüzük Hazırlık Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya 81 ilden birer kurultay delegesi, bazı il başkanları, Parti Meclisinden ve Meclis Grubundan bazı isimler katıldı. 86 üyeli komisyonda, parti üyelerinin 10 bine varan önerileri değerlendirildi. Komisyon toplantısında öne çıkan en önemli talep, örgüte güvenilmesi oldu.

MUTABAKATA VARILAMADI

Dönem kuralının getirilmesine yönelik beklenti de yüksek. Ancak bu toplantıda da dönem kuralının uygulanması konusunda mutabakata varılamadı. Bu arada, hâlen CHP’de görevde olan ve birkaç dönemdir belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapan bazı isimlerin “dönem kuralı”nın gündeme gelmemesi için yoğun bir kulis faaliyeti yürüttüğü öğrenildi.

Ön seçim konusunda ise tüm illerde farklı bir yöntem uygulanması gerektiği konuşuldu. Bazı illerde ön seçim yapılması, bazı illerde ise yapılmaması gerektiği görüşü ağırlık kazandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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