Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma iddiası: ABB’den açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘ABB Başkanı Mansur Yavaş ve 11 kişi hakkında "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin soruşturma izni verildi’ iddiasına cevap verdi. ABB “Tarafımıza yapılmış resmi bildirim bulunmamaktadır. İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden bir dosyadır” dedi. ABB, 40 milyon TL’lik kamu zararı iddiasına ilişkin ise “Nihai bir hüküm yok” cevabını verdi.
- İçişleri Bakanlığı, daha önce Karabük'te düzenlenen bir seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçların kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.
- Sabah gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki bir ihalede 11 kişiyle birlikte Mansur Yavaş hakkında da soruşturma izni verdi.
- İddiaya göre, ihalede yüksek maliyetli çelik kiriş imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik betonarme kiriş imalatına dönüştürülerek yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konuyla ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir resmi bildirim almadıklarını belirtti.
- ABB, haberde konu edilen sürecin yeni olmadığını ve ilgili dosyanın 2022'den bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.
CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar sürerken, İçişleri Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdiğini açıklamıştı. Soruşturma izni kapsamında “2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı” iddiası yer almıştı.
BAKANLIK, SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ
'YENİ SORUŞTURMA İZNİ' İDDİASI
Söz konusu soruşturma izninin ardından Mansur Yavaş hakkında bir soruşturma izni daha verildiği iddia edildi. Sabah gazetesinden Tolga Özlü’nün haberine göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Etimesgut İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen "Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi" ihalesine ilişkin Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 11 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
40 MİLYON TL KAMU ZARARI
İddiaya göre Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, ihalede yüksek maliyetli "çelik kiriş" imalatlarının, düşük maliyetli prefabrik "betonarme kiriş" imalatına dönüştürüldüğü belirlendi. Yüklenici firmaya yaklaşık 40 milyon TL haksız menfaat sağlandığı, bu durumun da kamu zararına yol açtığı öne sürüldü.
ABB’DEN AÇIKLAMA GELDİ
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni verildiği iddiasına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) açıklama yaptı.
“RESMİ BİLDİRİM YOK”
Belediyeden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Mansur Yavaş hakkında yandaş basında yer alan haberlere göre soruşturma açıldığı bilgisi verilmiştir. Ancak; konuyla ilgili tarafımıza yapılmış herhangi bir resmi bildirim bulunmamaktadır” denildi.
“SÜREÇ YENİ DEĞİL”
Haberde konu edilen sürecin yeni olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
İlgili dosya, 2022 yılından bu yana devam eden ve hâlen tahkim sürecinde bulunan teknik ve hukuki sürecin devam ettiği bir dosyadır. Bu nedenle ortada kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı gibi, kamu zararına ilişkin verilmiş nihai bir hüküm de yoktur. Tarafımıza konuyla ilgili ulaşan herhangi bir yazı belge gelmesi halinde de kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir.
NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen bir seçim mitingi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.
SORUŞTURMA İZNİ
Bakanlığın ilk soruşturmayı eski Fen İşleri Daire Başkanı Aziz Murat Seyrek hakkında verdiği öğrenilmişti. Bu araçları seçim çalışması kapsamında belediye başkanından habersiz kullanılamayacağı düşünülerek Yavaş hakkında da soruşturma izni verilmişti.
Bakanlık “6 adet minibüsün Karabük İline gitmesi eyleminin, idarenin olağan işleyişi içinde Belediye Başkanının bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” değerlendirmesinde bulunmuştu.
İTİRAZ HAKKI VAR
Bakanlık, Mansur Yavaş'ın soruşturma izniyle ilgili 10 gün içinde Danıştay 1. Dairesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğunu ifade etmişti.
BELEDİYE NE DEMİŞTİ?
Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada “Herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi (Mansur Yavaş) tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” denilmişti.