İçişleri Bakanlığı, 2023 yılında Karabük’te düzenlenen seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 6 minibüsün kullanıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Berat Temiz / ANKARA - “6 adet minibüsün Karabük İline gitmesi eyleminin, idarenin olağan işleyişi içinde Belediye Başkanının bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” değerlendirmesinde bulunan Bakanlık, Mansur Yavaş'ın soruşturma izniyle ilgili 10 gün içinde Danıştay 1. Dairesi'ne itiraz etme hakkı bulunduğunu ifade etti.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Herhangi bir tereddüde mahal bırakmamak adına konu bizzat kendisi (Mansur Yavaş) tarafından teftişe sevk edilmiş, yapılan incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır” denildi.

YAVAŞ HAKKINDA 2019’DAN BU YANA 6 SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Öte yandan, edinilen bililere göre, Mansur Yavaş hakkında 2019 yılından bu yana çeşitli iddia ve konularda toplam 49 araştırma / ön inceleme onayı verilirken, incelemeler neticesinde 22 ön inceleme raporu düzenlendi. Bu raporlar doğrultusunda Yavaş hakkında 31 konuda 6 soruşturma izni verildi. 2 izin Danıştay tarafından bozuldu. Bilgisi, imzası ve onayı olmadığı tespit edilen 25 konuda soruşturma izni verilmemesi yönünde karar alındı. Mülkiye Müfettişleri tarafından 12 araştırma / ön inceleme süreci ise devam ediyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası