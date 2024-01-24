Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken siyasi partilerin aday belirleme mesaisi devam ediyor. Bu kapsamda MHP, 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha ismini açıkladı. Böylece açıklanan aday sayısı toplam 440 oldu.

    MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri için geri sayım devam ederken siyaset arenasında da çalışmalar hızlandı. 

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 55 kişilik aday listesi daha açıkladı.

    Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 isim daha belirlendi. Böylece açıklanan aday sayısı toplam 440 oldu.

    İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

    MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı

    MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı

    MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MhpSeçim
    Haberler > Politika > MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    TİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyareti - PolitikaTİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyaretiDavutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğiz - PolitikaDavutoğlu: 100 bölgede seçimlere Saadet'le ortak gireceğizCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı adayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu - PolitikaAdayın sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptuErdoğan-Reisi zirvesi: Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldılar - PolitikaErdoğan-Reisi zirvesi: Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katıldılarCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının tam listesi - Politikaİşte Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarının tam listesiİYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama - PolitikaİYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'dan ilk açıklamaAK Parti'de seçim maratonu! Ankara’nın 25 ilçe adayı bugün açıklanıyor - PolitikaAnkara’nın 25 ilçe adayı bugün açıklanıyorKurum’dan 650 bin konut müjdesi! Yediden yetmişe herkesi ilgilendiren vaatler... - Politikaİşte İstanbullulara vereceği müjdeler!Bahçeli: DEMlenmiş CHP mağlup olacak - PolitikaBahçeli: DEMlenmiş CHP mağlup olacakDEM Parti el yükseltti! Başak Demirtaş CHP’yi zora soktu - PolitikaBaşak Demirtaş CHP’yi zora soktu
    Sonraki Haber Yükleniyor...