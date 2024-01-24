MHP, 55 ilçe adayını daha açıkladı

24 Ocak 2024 17:18 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 17:48

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri için geri sayım devam ederken siyaset arenasında da çalışmalar hızlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 55 kişilik aday listesi daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir İlçe, 53 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 isim daha belirlendi. Böylece açıklanan aday sayısı toplam 440 oldu.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle: