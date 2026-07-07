Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'na seçime tek aday olarak giren Yunus Aydoğdu seçildi. Aydoğdu 60 delegenin tamamının oyunu aldı, Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi’nde Yunus Aydoğdu seçime tek aday olarak katıldı. Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunurken, ilçe teşkilatının faaliyet raporları da delegelerle paylaşıldı.

MHP Orhanelide başkanı değişimi! Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğduya devretti

MHP'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

Tek aday olarak gidilen seçimde 60 delegenin tamamının oyunu alan Yunus Aydoğdu, MHP Orhaneli İlçe Başkanı seçildi. Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti.

MHP Orhanelide başkanı değişimi! Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğduya devretti

Yunus Aydoğdu, “Milliyetçi Hareket Partisi, çözüm noktasında hiçbir beklenti içerisine girmeden, makam ve mevkileri vatan ve millet sevgisinin gerisinde tutarak samimi bir mücadele ortaya koymuştur. 15. Olağan İlçe Kongremizin başta dağ yöremizin en büyük ilçesi Orhaneli'mize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin ve memleketin meselelerini kendisine dava edinmiş bir hareket olduğunu belirtti.

MHP Orhanelide başkanı değişimi! Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğduya devretti

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