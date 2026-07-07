MHP Orhaneli'de başkanı değişimi! Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'na seçime tek aday olarak giren Yunus Aydoğdu seçildi. Aydoğdu 60 delegenin tamamının oyunu aldı, Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti.
- Yunus Aydoğdu, 60 delegenin tamamının oyunu alarak MHP Orhaneli İlçe Başkanı oldu.
- Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti.
- Yunus Aydoğdu, MHP'nin samimi bir mücadele ortaya koyduğunu ve makam mevkileri vatan millet sevgisinin gerisinde tuttuğunu belirtti.
- Aydoğdu, kongrenin Orhaneli'ye, Bursa'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
- Yunus Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletin ve memleketin meselelerini kendisine dava edinmiş bir hareket olduğunu ifade etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Orhaneli İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi’nde Yunus Aydoğdu seçime tek aday olarak katıldı. Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okunurken, ilçe teşkilatının faaliyet raporları da delegelerle paylaşıldı.
MHP'DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Tek aday olarak gidilen seçimde 60 delegenin tamamının oyunu alan Yunus Aydoğdu, MHP Orhaneli İlçe Başkanı seçildi. Mevcut İlçe Başkanı Cemil Ar, görevini Yunus Aydoğdu'ya devretti.
Yunus Aydoğdu, “Milliyetçi Hareket Partisi, çözüm noktasında hiçbir beklenti içerisine girmeden, makam ve mevkileri vatan ve millet sevgisinin gerisinde tutarak samimi bir mücadele ortaya koymuştur. 15. Olağan İlçe Kongremizin başta dağ yöremizin en büyük ilçesi Orhaneli'mize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Aydoğdu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin ve memleketin meselelerini kendisine dava edinmiş bir hareket olduğunu belirtti.