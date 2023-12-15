MHP'li vekilden Bahçeli'yi kızdıracak açıklama!

15 Aralık 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 17:39

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart!ta yapılması planlanan yerel seçimlere yönelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) AK Parti ile ittifak kararına ilişkin itirazlar yükselmeye devam ediyor. bu kez tepki MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'dan geldi.

"Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur İttifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder" sözleri nedeniyle partiden istifa eden Saffet Sancaklı'nın ardından benzer bir itiraz MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı'dan geldi.

Kaşıkçı, Hatay Dörtyol ilçe kongresinde yaptığı açıklamada, belediyenin pazarlık masasına kapalı olduğunu vurgulayarak, "Dörtyol’da MHP’li belediye anamızın ak sütü gibi helaldir. Hiç kimseye vermeyeceğiz. Tekrardan biz alacağız. Adayı da biz çıkaracağız, arkasında duracağız ve hep birlikte sonuca gideceğiz Allah izin verirse. Bundan da kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Birileri, ‘Dörtyol pazarlık masasına yatırılabilir mi' diyor. Dörtyol anayasanın ilk dört maddesi gibidir. Teklif dahi edilemez bizlere bu. Bunu bizlere hiç kimse teklif edemez. Kabul etmiyoruz böyle bir teklife" şeklinde konuştu.