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    • Haberler > Politika > Murat Kurum 650 bin konut vaadini hedef alan İmamoğlu'na cevap verdi: Bu konu siyaset üstü

    Murat Kurum 650 bin konut vaadini hedef alan İmamoğlu'na cevap verdi: Bu konu siyaset üstü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Seçim, Ekrem İmamoğlu, Chp, Ak Parti, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, 650 bin konut vaadini hedef alan İBB Başkanı İmamoğlu'na cevap verdi. Kurum, kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğunu söyleyip "Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur" ifadelerini kaydetti. 

    Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, aday ilanının ardından olası İstanbul depremine dikkat çekmişti. Bu yönde kentsel dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren vaatlerini sıralayan Kurum, afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için çalışacaklarını, kente 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini, bu konutların 300 bininin KİPTAŞ eliyle inşa edileceğini ve ödemenin yarısının İBB tarafından karşılanacağını anlatmıştı. 

    Kurum'un 650 bin konut vaadine karşı olduğunu söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje için 'Asla yapılmamalı' yorumunu yapmıştı.  Kurum, mevcut İBB yönetiminin 650 bin konutun dönüşüm vaadini ‘olmaması gereken’ bir proje olarak değerlendirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

    'KAYBEDECEK BİR SANİYE YOK'

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurum, “İstanbul’da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi “olmaması gereken” bir proje olarak görmesine şaşırmadım. Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum. Hep söylüyoruz: Bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek 1 saniyesi dahi yoktur” diye konuştu.

    1 Nisan sabahının geleceğe güvenle bakmak isteyenlerin günü olacağını ifade eden Kurum, “Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart’ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul’un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak” ifadesini kullandı.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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