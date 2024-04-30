Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış bir yaklaşım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun 'Hamas, terör örgütüdür' açıklamasına tepki gösterip, "Tamamen yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle ilgili "Irak ile 27 anlaşma imzalandı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmiştir" dedi.

Basın mensupları tarafından kendisine sorulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas söylemlerine ilişkin de açıklama yapan Çelik, 'Tamamen yanlış bir yaklaşım' ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. Dünyanın bütün önemli şehirlerinde insanlar tepkilerini ortaya koyuyor. Halklar, Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor.

Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor.Burada insanların Gazze’den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyadaki batılı ülkelerin ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

'IRAK'LA 27 ANLAŞMA İMZALANDI'

Irak'taki görüşmenin kapsamı çok genişti. Irak ile 27 anlaşma imzalandı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmiştir. Türkiye Irak BAE Katar'ın imzasıyla kalkınma yolu projesi için önemli bir aşamaya geçilmiştir.

'IRAK, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMELİ'

PKK, Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir örgüttür. Irak, PKK'yı terör örgütü ilan etmeli. Irak topraklarından terör tehdidi geldiği zaman, biz de bu terör tehdidini bertaraf etmek için müdahalelerde bulunuyoruz. Keşke Irak'taki egemen otorite bölgeyi terörden temizlese biz de karşılık vermek zorunda kalmasak.

Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma ve mevcut işbirliklerini geliştirme noktasında dünyaya örnek olabilecek çok önemli işlere imza atabiliriz. Gümrük Birliği güncellenmeli.

DEM PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Bazı DEM Parti yöneticileri bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyor. Hiç kimse aldığı yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanamazsınız. Siyasi polemik konusu getirmek yerine düzgün mesaj vermek gerekir.

Çelik, açıklamalarının basın mensuplarının sorularını cevapladı:

Öğretmen atamaları: Takvimardından çalışıyor, kısa zamanda açıklanır.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas söylemleri: Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İki tane prensip ortaya koymuştuk: Sivillere saldırıyı meşru kabul etmiyoruz. Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir.

Ortada bir terör varsa o da Netanyahu'nun politikalarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Bahçeli ve Erdoğan arasındaki görüşme bir rutindir. Herhangi bir olay sonucu değildi görüşme.