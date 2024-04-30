Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış bir yaklaşım

Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış bir yaklaşım

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Ömer Çelik&#039;ten İmamoğlu&#039;na Hamas tepkisi: Tamamen yanlış bir yaklaşım

Politika Haberleri  / Ajanslar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun 'Hamas, terör örgütüdür' açıklamasına tepki gösterip, "Tamamen yanlış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle ilgili "Irak ile 27 anlaşma imzalandı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmiştir" dedi.

Basın mensupları tarafından kendisine sorulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas söylemlerine ilişkin de açıklama yapan Çelik, 'Tamamen yanlış bir yaklaşım' ifadelerini kullandı. 

Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'deki durum birinci gündemimiz olmaya devam ediyor. Küresel vicdan ayakta. Dünyanın bütün önemli şehirlerinde insanlar tepkilerini ortaya koyuyor. Halklar, Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor.

Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasını durduramıyor. Bütün bunlara rağmen küresel vicdan ayakta. Halklar Filistin davasından yana tavır koymaya devam ediyor.Burada insanların Gazze’den yana ortaya koyduğu haklı duruşu dünyadaki batılı ülkelerin ters kelepçe ile karşıladığını görüyoruz. Vicdana vurulan bu ters kelepçe en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

'IRAK'LA 27 ANLAŞMA  İMZALANDI'

Irak'taki görüşmenin kapsamı çok genişti. Irak ile 27 anlaşma imzalandı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaretlerin başında gelmiştir. Türkiye Irak BAE Katar'ın imzasıyla kalkınma yolu projesi için önemli bir aşamaya geçilmiştir.

'IRAK, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMELİ'

PKK, Irak'ın toprak bütünlüğüne de karşı olan bir örgüttür. Irak, PKK'yı terör örgütü ilan etmeli. Irak topraklarından terör tehdidi geldiği zaman, biz de bu terör tehdidini bertaraf etmek için müdahalelerde bulunuyoruz. Keşke Irak'taki egemen otorite bölgeyi terörden temizlese biz de karşılık vermek zorunda kalmasak. 

Almanya ile yeni diplomatik kanallar açma ve mevcut işbirliklerini geliştirme noktasında dünyaya örnek olabilecek çok önemli işlere imza atabiliriz. Gümrük Birliği güncellenmeli.

DEM PARTİ'YE ELEŞTİRİ

Bazı DEM Parti yöneticileri bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapıyor. Hiç kimse aldığı yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz. Meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanamazsınız. Siyasi polemik konusu getirmek yerine düzgün mesaj vermek gerekir. 

Çelik, açıklamalarının basın mensuplarının sorularını cevapladı: 

Öğretmen atamaları: Takvimardından  çalışıyor, kısa zamanda açıklanır. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas söylemleri: Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İki tane prensip ortaya koymuştuk: Sivillere saldırıyı meşru kabul etmiyoruz. Hamas, İsrail'in seçimlere girmesine izin verdiği bir partidir.

Ortada bir terör varsa o da Netanyahu'nun politikalarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Bahçeli ve Erdoğan arasındaki görüşme bir rutindir. Herhangi bir olay sonucu değildi görüşme. 

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
30 Nisan 2024 Twitter (X) erişim sorunuBitcoin ve altında şok düşüş! ‘Çeyrek’te haftalar sonra bir ilk... 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müsavat Dervişoğlu'nun göreve gelmesiyle istifa etmişti: Yomra Belediye Başkanı gerekçesini açıkladı - PolitikaYomra Belediye Başkanı gerekçesini açıkladıMYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı - PolitikaMYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladıCHP lideri Özgür Özel, Bakan Yerlikaya ile yeni görüşmesini anlattı: 1 Mayıs çağrısını yineledi - PolitikaÖzgür Özel'den bir kez daha '1 Mayıs' çağrısıBahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki: Hamas'a terör örgütü demek Gazze'ye sırt dönmek demek - PolitikaBahçeli'den İmamoğlu'na sert tepkiİyi Parti’den kopuş hızlanacak! ‘Kaybedenler’ yol ayrımında - Politikaİyi Parti toz dumanCHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu - PolitikaCHP’li isim evinde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...