Özel'den 'anket' vurgulu Lütfü Savaş açıklaması: Yola onunla devam edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Akşener'in açıklamaları hakkında konuştu. Özel, Akşener'in açıklamalarını dikkatle takip ettiğini söyleyip 'Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Canın sağ olsun' dedi. CHP'nin tartışmalı adayı Lütfü Savaş hakkında da konuşan Özel, anket sonuçları ve örgüt talepleri doğrultusunda karar aldıklarını aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim mitinglerinde sık sık CHP'yi ve CHP'li belediye başkanlarını işaret eden eleştirilerine cevap veren Özel, 'muhalefete muhalefet etmeyeceğiz' söylemini yineledi.

Son olarak İmamoğlu'na tepki gösteren Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" sözlerini kullanmıştı. Özel, başkanlarının arkasında olduklarını söyleyip şunları kaydetti:

Akşener'in açıklamalarını dikkatle takip ettim. Ona karşı vereceğim cevap iki kelime; canın sağ olsun. Biz geçen seçimde cumhurbaşkanlığına ve cumhurbaşkanı yardımcılığına layık gördüklerimize kefiliz, gönül rahatlığıyla oy veririz.

Millete faydası olmayan hiçbir tartışmanın içinde olmayacağız. Muhalefetten gelen her laf için tek sözümüz, 'Canı sağ olsun'.

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ'LA DEVAM KARARI

Özgür Özel, Hatay'da afetin ardından yaşanan büyük yıkımın sorumlularından olduğu gerekçesiyle tepki gösterilen Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında da konuştu. Aday belirleme sürecinde en uzun mesaiyi Hatay'da harcadıklarını kaydeden Özel, anket sonuçları ve örgüt talepleri doğrultusunda karar aldıklarını söyleyip şunları söyledi:

Üzerinde çalıştık, gereğini yaptık. Lütfü Savaş reklam filminde oynamak istemedi. Lansman toplantısında son güne kadar sahada olan bir anket istedik. Sayın Lütfü Savaş orada da yer almadı anlayış gösterdi. Ertesi gün genel merkezimizde toplandık. MYK salonumuzda toplam 40 kişi oturduk. Bütün anketler değerlendirildi. Biz mesajımızı da aldık. Gece saat 03.00'te Lütfü Savaş'ın da yakınlarını kaybeden bir depremzede olarak, ilk gece yaptığı açıklamaları da not ederek, kendi özeleştirimizi de yaparak, Hatay'da sayın Lütfü Savaş ile yola devam etme kararı verdik.