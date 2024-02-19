CHP-İyi Parti cephesinde kriz! Akşener'in göndermesine İmamoğlu'ndan ilk cevap

İBB Başkanı İmamoğlu, "Boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" diyen İyi Parti lideri Akşener'e cevap verdi. "Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım" diyen İmamoğlu, "İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm" ifadesini kullandı.

Seçime 40 gün kala muhalefet tarafında tartışmalar hızla devam ediyor. Son gelişme ise İyi Parti ile CHP cephesinde yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden "Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'i ziyaret eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener'in sözleri sorulan İmamoğlu, "Ben açıkçası bu seçim döneminde çoklu bir rakiple karşı karşıyayım. İstanbul'da rakibimiz olan birçok arkadaşımıza, siyasi parti temsilcisine ya da onları temsilen yapılan birtakım siyasi konuşmalarda tutarlı, tutarsız; yalan, yanlış yorumlar yapılacaktır" dedi.

'MUHATAP ALMAYACAĞIM'

"Bu yapılan yorumları hiç muhatap almayacağım" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"İstanbul'a dair bir proje, İstanbul'da yaptığımız işe dönük tarif olur ise bu kapsamda cevabını veririm. Bu söylenen siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tahriklerle asla muhatap olmayacağım. Bu A, B partisi ya da A, B partisinin lideri fark etmiyor artık.

Benim işim şu anda İstanbul seçimine dair 16 milyon insanımıza geçtiğimiz 5 yılın hesabını vermek, önümüzdeki 5 yılla ilgili de tasarruflarımızı ve tasarımlarımızı aktararak en güçlü şekilde demokratik bir zeminde, tarihi oy rekoru kırarak inşallah tekrar seçilebilmek. Tek yolculuğum bu."

Memleket Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı da sorulan İmamoğlu, "Hayırlısı olsun, ne diyeyim" ifadesini kullandı.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul il ve ilçe belediye başkanı adaylarını tanıtmıştı. Akşener, burada yaptığı konuşmada isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti.

Akşener, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eli genel merkezlerinde, gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez. Aklı şahsi siyasi hesaplarında, sureti İstanbullularda olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin yükünü taşıyanlar da elinde koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez."