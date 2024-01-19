Özgür Özel'e çifte şok! Galip Kemal Kılıçdaroğlu

19 Ocak 2024 04:43 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 04:55

HABER MERKEZİ / ANKARA - CHP’de idare amirliği için seçim yapıldı. Genel Başkan Özgür Özel’in adayı olarak bilinen Bilecik vekili Yaşar Tüzün 55 oyda kaldı. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Artvin vekili Uğur Bayraktutan ise 67 oy olarak TBMM idare amiri seçildi.

Özel’in genel başkan seçildiği kongrenin ardından yeni görevi için CHP Balıkesir vekili Ensar Aytekin, TBMM idare amirliği görevinden istifa etmişti. Bilecik’te CHP’li belediye başkanının rüşvet iddiaları nedeniyle istifasından sonra, belediye meclisinde yapılan seçimde İyi Parti’nin adayı başkan seçilmişti.

Edinilen bilgilere göre, bu durum CHP içinde tartışmalara yol açtı. CHP grubunda, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e ‘Elindeki belediyeye sahip çıkamamak’ suçlaması yapıldı. Bundan dolayı da idare amirliği seçiminde, milletvekilleri Tüzün’e tepki sebebiyle oy vermedi.

ÖZEL'E BİR ŞOK DAHA

Boş bulunan CHP Grup Yönetim Kurulu Üyelikleri için de seçim yapıldı. Burada da Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen Grup Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Bu isimler aynı zamanda, PM toplantılarına katılma hakkı da elde etti.