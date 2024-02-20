Şükrü Genç, Sarıyer'den bağımsız aday oldu

İstanbul'da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'nin kendisini tekrar aday göstermemesi üzerine seçimlere bağımsız Sarıyer adayı olarak girme kararı aldı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, CHP'de 'aday' krizi listelerin son teslim tarihinde de devam etti. Sarıyer'in mevcut başkanı Şükrü Genç, yeniden aday gösterilmemesi üzerine "bağımsız adaylık" sinyali vermişti. Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen telefonla adaylık açıklamasını bugüne ertelemişti.

'Seçimi yeniden kazanma peşindeyim' diyen Genç, bugün Sarıyer'den bağımsız aday olduğunu duyurdu.

Genç, dün telefonla CHP lideri Özgür Özel'le telefon konuşmasını paylaşmış, Özel'in kendisine "Böyle bir girişimde bulunacakmışsınız? Bu partiye zarar getirir" dediğini aktarmıştı.

'KİMSEYE ZARAR VERMEYECEĞİZ'

Genç adaylık açıklamasını yaptığı basın toplantısında Özel'in ifadelerini de işaret ederek "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Biz hep güzel konuştuk. Ama halkımızın çok güzel bir sözü var. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLAMIŞLARDI

Başkan Genç, geçtiğimiz hafta da parti içinde 'liyakat' tartışmasına dahil olmuş partinin Sarıyer adayının belirlenirken anketlerin ve seçmenin tercihlerinin dikkate alınmadığını söylemişti. Genç'le beraber dört aday adayı ortak bildiri yayımlayarak "Sarıyer'de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır" ifadelerini kaydetmişti.