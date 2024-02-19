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    • Haberler > Politika > CHP yeniden aday göstermemişti! Şükrü Genç 'Evrakları hazırladım' diyerek bağımsız adaylığını duyurdu

    CHP yeniden aday göstermemişti! Şükrü Genç 'Evrakları hazırladım' diyerek bağımsız adaylığını duyurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sarıyer, Seçim, CHP, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen telefonla adaylık açıklamasını yarına ertelemişti. Özgür Özel'e süre veren Şükrü Genç, TGRT Haber'de bağımsız adaylığını duyurdu. Genç, "Evrakları hazırladım, bağımsız adayım" dedi.

    Yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen ve seçimlere bağımsız olarak girmesi beklenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 31 Mart için kararını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen telefonla yarına erteledi.

    TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sunduğu Medya Kritik programına katılan Şükrü Genç, CHP lideri Özgür Özel'le yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. Genç, "Evrakları hazırladım, adayım" dedi.

    ÖZEL "PARTİYE ZARAR VERECEKSİNİZ" DEDİ

    CHP lideri Özgür Özel'in bugün saat 16'da yaptığı açıklamadan 15 dakika önce kendisini aradığını söyleyen Genç, Özel'in, "Böyle bir girişimde bulunacakmışsınız? Bu partiye zarar getirir" dediğini aktardı.

    CHP'nin Sarıyer'de seçimi kaybedeceğini bu doğrultuda İstanbul'da da seçimi kaybetme riski olduğunu dile getiren Şükrü Genç, şu ifadeleri kullandı:

    "Sarıyer'de seçim kayıp. Benim yerime başka biri aday olsa da kayıp. Biz başından beri söyledik. Yanlış bir atama. Yeterince incelenmemiş, Sarıyer'e uygun değil. Zenginiyle fakiriyle, Sarıyer'de bir huzur tesis edilmiş durumda. Hiçbir partili burada kendisini yabancı hissetmez.

    Biz 15 yıl öncesinde başlarken kalkınma planı oluşturduk. Yeni gelen birisi bu planın takibini yapamayacak. Bu nedenle ben bir dönem daha yapmak istedim. Gelecek adayın da yetişmesini sağlarız dedik. Ancak böyle bir sürprizle karşılaşınca getirecek sıkıntıları anlattık. Sarıyer'e dışarıdan birisi gelse yadırganır. Oktay Aksu yabancı sayılır. Özü Kağıthanelidir kendisinin "

    "EVRAKLARI HAZIRLADIM ADAYIM"

    Özgür Özel'e yarın saat 12'ye kadar süre verdiğini söyleyen Şükrü Genç, evraklarını hazırladığını söyleyerek yeniden aday gösterilmezse bağımsız aday olacağını açıkladı.

    Genç, "Özel'e "seçimi kaybeder gözüküyoruz. Seçimi yeniden kazanma peşindeyim" dedim. "Biz üzerinde çalışalım yarın 12'de görüşelim" dedi. Mevcut adaya destek vermem. Versem de sonuç değişmez. Yarın saat 17:00'da süre doluyor. Evrakları hazırladım. CHP Oktay Aksu'yu çekmezse, Sarıyer'de bağımsız adayım" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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