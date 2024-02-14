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    • Şükrü Genç TGRT Haber'e konuştu: Neden aday gösterilmediğimin gerekçesi olmalı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Şükrü Genç TGRT Haber&#039;e konuştu: Neden aday gösterilmediğimin gerekçesi olmalı
    İstanbul, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, TGRT Haber'e konuştu.

    Şükrü Genç'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Neden aday gösterilmedim? Bunun bir gerekçesi olmalı. Çünkü başarılı bir belediye başkanlığı süreci ve belediye başkanlığı ötesinde Sarıyer'de oluşmuş yapılanma, yeni bir yaşam biçimi var. Biz de dedik ki; Sayın genel başkanımızın kriterlerinde devam eden belediye başkanlarının alanda sorgulaması yapılacak, insanlara sorulacak ve onların verdiği kararlara göre etkiye nazaran bir başarısızlık varsa aday gösterilmeyecek, teşekkür edilecek dendi. 

    Bunun üzerine ben de bunu ısrarla sordum. Gerekçe nedir? Bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü bizim kendi yaptırdığımız anketler de dahil olmak üzere ciddi bir oy oranımız var bizim. Yükselen bir ivme var. Yüzde 61'lere çıkmış bir oy oranımız var. Bu şu demek; biz alanda sadece CHP oy partisi oyları değil CHP dışındaki insanlardan da çok destek alıyoruz. Bunun gerekçesi de biz hiç kimseyi birbirinden ayırmadık.

    Tüm bunlara rağmen böyle bir seçim bizleri açıkça kırdı. Bunun esas temel nedenlerinin başında da Sarıyer'de böyle bir sonuçta yani Sarıyer bu sonucu hak etmediği gibi riski çok yüksek olan seçim kaybetme durumu söz konusu. Durup dururken biz seçimi neden kaybedelim Sarıyer'de? Bizim adaylığımızın olmaması halinde kaybetme ihtimali çok yüksek. Belki şu andaki bazı arkadaşların vermiş olduğu doğrultusunda bizim ısrarla söylemiş olduğumuz riskin görülmediği veya bilinmediği bir durum söz konusu. Böyle bir seçim kaybında verilen 15 yıllık emeğin boşa gidebileceği gibi bir kaybımız var. Oktay Aksu'nun seçim alma şansı yok. Son dakikaya kadar bizim adaylığımız söz konusu iken sonradan böyle bir tercih yapılmasının sebebini bilemem.

    Benim dördüncü dönem adaylığım mutlaka olsun gibi bir sıkıntım yok, ben dava insanıyım, Ben Sarıyerliyim, burada doğdum büyüdüm, her bir tarafını ezbere biliyorum. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulSeçim
    Haberler > Politika > Şükrü Genç TGRT Haber'e konuştu: Neden aday gösterilmediğimin gerekçesi olmalı
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