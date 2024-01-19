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    Teröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    2015 yılında makamında teröristlerce şehit edilen Mehmet Selim Kiraz’ın katili Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni, CHP’de kampanya yöneticisi oldu.

    Teröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni Utku Doğruyol’un CHP lideri Özgür Özel’e doğrudan bağlı CHP Gençlik Kolları Dijital Strateji ve Propaganda Komisyonu Başkanlığı’na atandığı ortaya çıktı.

    Parti Meclisinde de yer aldığı öğrenilen Doğruyol’un “Genel Başkan’ımız olarak seçilen Sn. Özgür Özel’in yanında olmaktan gurur duydum, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğim” paylaşımları dikkat çekerken, atamaya sosyal medyada tepki yağdı.

    ÖZEL'LE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

    Doğruyol’un bir diğer paylaşımı ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğu Özgür Özel’e devretmesinden sonra Özgür Özel’le çektiği fotoğraf oldu. Doğruyol, geçtiğimiz 8 Kasım’da Özgür Özel’le çektirdiği fotoğrafı “Birtakım devir teslim durumları gerçekleşti...” sözleriyle paylaştı. Doğruyol’un ayrıca CHP’li Veli Ağbaba’yla da fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

    Açıklama yapan Utku Doğruyol “Benimle aynı soyada sahip kişilerin hepsini veya yedi kuşak akrabalarımı tanımıyorum. Şayet terörle ilgisi olan bir kişi varsa da; aynı şekilde karşısında dururum. Fakat soyadımın aynı olduğu her kişinin savunusunu yapmam mümkün değil” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Özgür ÖzelCHP
    Haberler > Politika > Teröristin kuzeni CHP’nin kampanya kadrosunda
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