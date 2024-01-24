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    TİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyareti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçimler için takvim adım adım işlerken siyasi partiler arası temaslar da artıyor. Bu kapsamda TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasette mesai hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

    TİP adına Genel Başkan Erkan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran’ın katıldığı görüşmede CHP adına ise Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yer aldı.

    TİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyareti

    Yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerin CHP heyetine iletildiği görüşme, karşılıklı başarı dilekleri ile sonlandı.

    Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

     

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Özgür ÖzelErkan BaşSeçim
    Haberler > Politika > TİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyareti
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