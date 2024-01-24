TİP lideri Erkan Baş'tan Özgür Özel'e 'seçim' ziyareti

24 Ocak 2024 17:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 17:32

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için siyasette mesai hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

TİP adına Genel Başkan Erkan Baş, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran’ın katıldığı görüşmede CHP adına ise Genel Başkan Özgür Özel, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yer aldı.

Yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmelerin CHP heyetine iletildiği görüşme, karşılıklı başarı dilekleri ile sonlandı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.