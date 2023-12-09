Türkiye’nin Gazze diplomasisi sürüyor! Bakan Fidan’dan Kanada’da kritik temaslar

9 Aralık 2023 22:30 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 23:09

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarının ardından Kanada’ya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın da aralarında bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaşın sona ermesi için Kanada'da temaslarda bulundu.

BAKAN FİDAN GAZZE İÇİN KANADA’DA

Bakan Fidan Gazze Şeridi’ndeki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın da yer aldığı İİT ve Arap Birliği Temas Grubu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesi istendi.

HEYETTEN MESAJLAR

Heyet, bugüne kadarki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından kalıcı ve adil barış için çözüm süreci başlatılması mesajı vererek Birleşmiş Milletler (BM) parametreleri üzerinden yürütülecek bu sürecin sonucunda, 1967 öncesi sınırların temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti kurulması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bu durum karşısında bazı ülkelerin sessiz kalmasının, uluslararası sisteme ve uluslararası hukuka olan güveni sarstığını kaydeden heyet, "Tüm ülkeler, İsrail’in hukuk tanımaz, insanlık değerlerini ayaklar altına alan tavrıyla aralarına mesafe koymalı. Aksi takdirde, işlenen suçun ortağı haline gelirler." uyarısında bulunuyor.

İİT VE ARAP BİRLİĞİ’NİN ORTAK İRADESİ: TEMAS GRUBU

İİT ve Arap Birliği tarafından 11 Kasım'da Cidde’de düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve'de alınan kararların takibi amacıyla bir Temas Grubu oluşturuldu ve bu husus, Türkiye’nin girişimleri sonucu kararda yer aldı.

Grup; Türkiye, Filistin, Mısır, Endonezya, Katar, Nijerya, Suudi Arabistan ve Ürdün'den oluşuyor, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da ziyaretlere katılıyor.

Gazze'de bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi; kalıcı ve adil barışın sağlanabilmesi için en kısa sürede çözüm süreci başlatılması; bu amaçlarla uluslararası toplumun harekete geçirilmesi amacıyla hareket eden grup, son üç haftadır sırasıyla Pekin (Çin), Moskova (Rusya), Londra (İngiltere), Paris (Fransa), Barselona (İspanya) ve New York’ta (ABD) görüşmeler yaptı.