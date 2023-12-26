Yaşar Okuyan için mecliste tören

26 Aralık 2023 15:28 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:34

Ankara’da Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Dün gece saat 02.46’da hayata gözlerini yuman Yaşar Okuyan için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yarın (çarşamba) günü saat 14.00’te tören düzenlenecek.

Okuyan’ın kızı Ülkü Okuyan, hastanede yaptığı konuşmada, “12 gündür yoğun bakımdaydı. Çok üzgünüz. Böyle bir şeye hazır değildik. İyileşecek diye bekledik ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin de sayı sağ olsun. Yarın mecliste saat 14.00’te tören yapılacak. Arkasından da Yalova’ya nakledeceğiz. Orada aile kabristanına gömülecek” ifadelerine yer verdi.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 1949 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu. MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı. Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.