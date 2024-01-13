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    Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Zafer Partisi'nin İstanbul adayı eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu. Gelişmeyi duyuran Zafer Partisi lideri Özdağ, açıklamasında İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı.

    Zafer Partisi&#039;nin İstanbul adayı belli oldu
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor. 31 Mart 2023'te yapılacak seçimler için resmi süreç başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurduğu takvim işliyor.

    3 aydan az bir süre kalan seçim, siyaset arenasını oldukça hareketlendirirken partiler aday tanıtım toplantılarına yoğunlaştı.

    ZAFER PARTİSİ'NİN İSTANBUL ADAYI BELLİ OLDU

    Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği tanıtım toplantısı ile partisinin İstanbul belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre, Zafer Partisi'nin İstanbul adayı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu oldu.

    ÖZDAĞ, ÖZEL VE İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

    Öte yandan programda konuşan Özdağ'ın hedefinda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

    Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı; 

    “Biz aday tanıtım toplantımızı iptal etmeyeceğiz. Özgür Özel'in aday tanıtım toplantılarını değil, DEM Parti ile görüşmelerini iptal etmesi gerekiyor. 

    "CHP'YE EŞ GENEL BAŞKANLIK YAPMAKTAN İSTANBUL'LA İLGİLENMEYE VAKTİ OLMADI"

    İstanbul'da zafere ulaşmak için hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. İstanbul aslında birbirinden çok farklı olmayan iki zihniyet arasında mahkum değil. Gerçek farkı oluşturma için Türkiye'de ve İstanbul'da zafer zamanı diyoruz. İmamoğlu, CHP'ye eş genel başkanlık yapmaktan İstanbul'la ilgilenmeye vakti olmadı.”

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Zafer PartisiİstanbulYerel Seçim
    Haberler > Politika > Zafer Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
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