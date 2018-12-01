Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yaz tatilinde anne ve babasıyla umreye giden Y.Ç. “Önceleri durumumun ciddiyetini bilmiyordum ama artık anlıyorum. Sürekli babamla Ankara’ya hastaneye gidiyoruz, doktorlar durumumun iyi olduğunu söylüyorlar fakat ben artık bundan tamamen kurtulmak istiyorum” diyor. Henüz 1,5 yaşındayken üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunun sol bölümünde yanıklar oluşan Y.Ç, tedavi için gittiği hastanede verilen kandan HIV virüsü kapmıştı. Uzun bir tedavi süreci ve kâbus dolu günlerin sonunda geçtiğimiz yaz tatilinde Sağlık Bakanlığının ödediği tazminatla ailesiyle umreye giden Y.Ç, sağlığına kavuşmak için dua ediyor. Yaşadıkları talihsiz olaydan sonra hayatlarının çok değiştiğini ve sadece oğlunun mutluluğu için mücadele ettiklerini ifade eden Baba Mehmet Ç. “Belirli dönemlerde Ankara’ya giderek muayene oluyoruz ve her defasında tahlilleri temiz çıkınca mutlu oluyoruz. Ancak en ufak bir rahatsızlığında yüreğimiz ağzımıza geliyor” diyor. AA

Ölümler yüzde 40 azaldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yeni tedavilerle yeni enfeksiyon gelişme oranın yüzde 35 ve AIDS’e bağlı ölüm oranının yüzde 40 azaldığını söyledi. Hâlen dünyada 40 milyon kişinin HIV virüsü ile enfekte olduğunu ve yılda bir milyon kişinin ölümüne yol açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Şenol, yeni tedavilerin başarılı olduğunu belirterek “Tedaviye başlanmış hastalarda ilk 6 ayda virüs kanda tespit edilemeyecek kadar azalmaktadır. Bu sayede hasta tedavi altında kaldığı sürecebulaştırıcılık ihtimali yok denecek seviyeye iner. Ancak yine de AIDS hastalığının faktörü olan virüs, vücuttan tümüyle atılamadığı için hastanın tedaviyi ömür boyu sürdürmesi ve korunmaya devam etmesi gerekir” dedi.

Acı dolu yapayalnız bir hayatım oldu

Bebekken hastanede aldığı kandan HIV bulaşan ve bugün 22 yaşına gelen İzmirli Y.O, toplumun kendisini dışlamasından şikâyetçi. Hastalığından dolayı hiç arkadaşı olmadığını söyleyen Y.O, başına gelenlerin kendi suçu olmadığını belirterek “Oysa hep beni suçladılar. Artık burada yaşamak istemiyorum” diyor.

İzmirli Y.O’ya, 22 yıl önce, erken doğum sonrası hastanede verilen kandan, AIDS’e sebep olan ve bağışıklık sistemine zarar veren virüs olarak bilinen HIV bulaştı. Bebekken yapılan tedavi sırasında HIV kaptığının ortaya çıkmasından sonra anne babası, Y.O. için hukuk mücadelesi başlattı. Türkiye’deki mahkemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Y.O’nun yaşadıkları sonrasında haklı bulduğu aileye manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Maddi tazminat kazanmasına rağmen hastalığı yüzünden hiç kimsenin yanına yaklaşmadığını söyleyen Y.O. bu durumun psikolojisini bozduğunu söylüyor.